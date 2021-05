Vaccini, ancora scoperti 12 milioni di italiani over 60

2' di lettura

Quasi 12 milioni di italiani over 60 non sono stati ancora completamente vaccinati contro il Covid-19 (cioè con tutte le dosi necessarie). Più precisamente manca all’appello l’84,19% dei sessantenni; il 75,59% dei settantenni; il 20,28% degli ottantenni e il 22,49% dei novantenni. È quanto emerge dall’elaborazione di Lab24, consultabile sul sito del Sole 24 Ore.

Soggetti più a rischio ancora scoperti

Si tratta dei soggetti potenzialmente più a rischio che la struttura commissariale per l’emergenza sanitaria intende raggiungere quanto prima. Ancora prima di passare alla vaccinazione dei più giovani, per i quali si stanno aprendo in questi giorni le prenotazioni un po’ in tutte le Regioni.

Ad esempio giovedì 20 la Lombardia parte con i 40enni, che il Lazio ha già avviato, mentre la Toscana è partita martedì 18 con la fascia 44-47enni.

Figliuolo alle regioni: mantenere focus su over 60

È il commissario Francesco Paolo Figliuolo a riportare l’attenzione sui più anziani rimasti indietro. «Lo chiedo a tutti i presidenti di Regione di andare avanti con il piano - ha detto -. È facile farsi prendere da propagande, ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale o in terapia intensiva o addirittura di morire, non ne usciamo - ha sottolineato ieri il commissario - In queste due settimane ci dobbiamo concentrare su queste categorie, poi a giugno con l’afflusso più massiccio di vaccini potremmo pensare alle inoculazioni sul resto delle categorie».

Digital divide e AstraZeneca: i nodi da sciogliere

Tra gli ultra-ottantenni che non sono stati ancora vaccinati c’è da aspettarsi che una parte viva in luoghi con poche infrastrutture, o che faccia fatica a prenotarsi usando il sistema online o il call center. Per questo sarebbe necessario attivare maggiormente i medici di famiglia. Una parte dei più giovani, compresi fra i 60 e i 70 anni, potrebbe aver rifiutato invece il vaccino Astrazeneca, anche se al momento su questo non ci sono dati chiari. Il fenomeno è comunque più visibile al Sud che al Nord.