Vaccini anti-Covid, Esercito e Protezione civile: accelerare la logistica

La rete delle stazioni mobili

Ma la visuale va allargata. Con il coordinamento del Coi nei mesi scorsi sono stati allestiti in tutta Italia 147 stazioni mobili chiamati «drive through» con un bilancio di oltre 1.500.000 tamponi fatti. Questi presìdi sanitari militari adesso possono diventare fondamentali per il raddoppio delle funzioni: farsi riferimento per la vaccinazione sul territorio così come lo sono stati per i tamponi. Alla Difesa si stima di poter arrivare fino a 200 presìdi. Il centro riconvertito alla Cecchignola, allestito in tre settimane dal comando Logistico dell’Esercito, è operativo dalle 7:00 alle 20:00 su due turni.

Per i civili, una parte è destinata agli ultraottantenni e le persone con difficoltà motorie; l’altra al resto della cittadinanza.

Cresce il peso della Protezione civile

In questo scenario potrà assumere un ruolo più che strategico la Protezione civile guidata da Angelo Borrelli. Il suo compito per antonomasia è il coordinamento delle amministrazioni e gli altri soggetti sul territorio in caso di emergenze. Tanto che gli interventi della Difesa fin qui svolti con le Regioni sono stati attivati d’intesa con il dipartimento guidato da Borrelli.

A breve si farà una valutazione operativa: se, quando e come, nelle Regioni dove è necessario, la Protezione potrà intervenire a sostegno della distribuzione dei vaccini. Tenuto conto, del resto, della disponibilità di oltre 300mila volontari del sistema di protezione civile, un’articolazione operativa preziosa, intanto, proprio per eventuali carenze di natura logistica.

Al tavolo del comitato operativo della Protezione siedono tutti i ministeri interessati - interlocutore fondamentale è quello della Salute - le Regioni, le aziende dei servizi essenziali. Interventi di coordinamento, sostegno e supporto sui territori per avviare e sollecitare la distribuzione dei vaccini sono più che probabili.

Nel Lazio intanto si parte a breve con Stazione Termini, aeroporto di Fiumicino e Auditorium Parco della Musica.