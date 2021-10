Vaccini, balzo della Toscana: quasi raggiunto il 90% con almeno una dose

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’obiettivo del 90% di vaccinati (over 12) indicato dal generale Figliuolo resta a portata di mano ma si è allontanato. A causa del calo delle prime dosi, in flessione poco sopra le 20mila somministrazioni nei primi giorni della settimana. Per arrivare al 90% di over 12 immunizzati servono 48,6 milioni di persone vaccinate. Siamo a quota 46,6 milioni di persone con almeno una dose (86,2%). Significa che servono altre due milioni di prime dosi. Al ritmo attuale servirebbe più di tre mesi, slittando agli inizi di febbraio.

Toscana regione più vicina al 90% di vaccinati con una dose

Ma ci sono regioni già vicine al traguardo del 90% di vaccinati (sempre over 12) almeno con una dose (il calcolo è: prime dosi + monodose + soggetti con pregressa infezione da Covid-19 che concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose). In testa c’è la Toscana, protagonista in queste ultime settimane di un rush che la hanno portata in cima alla classifica. La regione svetta infatti con l’89,5% di persone immunizzate con almeno una dose. Seguono la Puglia (89,1%), il Lazio (89%), l’Emilia Romagna (88,9%), la provincia di Trento (88,6%), il Molise (88,5%) e la Lombardia (88,2%). Ma è anche vero che le regioni in fondo alla classifica sono ancora molto lontane dal traguardo: la Sicilia è al 79,4% e la Calabria all’80,4 per cento.

Loading...

Verso l’estensione del green pass

Non a caso, per portare il totale degli immunizzati con due dosi al nuovo target di sicurezza indicato dal commissario Figliuolo il governo sta studiando l’ipotesi di allungare l'obbligo di green pass nei ristoranti, allo stadio, sui treni e anche sui luoghi di lavoro almeno fino alla prima metà del 2022. Una misura che servirebbe anche a difendere meglio gli italiani da un possibile recrudescenza invernale del Covid, visto che contagi e ricoveri sono già in leggera risalita. Ma anche per provare a spingere la campagna per le terze dosi del vaccino ora aperto a sanitari, over 80 e da poco anche agli over 60.

Terze dosi ancora al ralenti

Le terze dosi finora procedono ancora troppo lentamente. E invece sono cruciali per proteggere meglio, soprattutto le categorie più a rischio, in vista di un calo dell'efficacia dei vaccini che inizia dopo 6 mesi. Dopo oltre un mese dal suo avvio sono state somministrate poco più di un milione di terze dosi per una prima platea - sanitaria, over 80 e Rsa - che ne conta almeno 4 milioni.