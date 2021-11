Vaccini ai bambini, per i genitori le risposte dei pediatri a dieci dubbi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Negli Stati Uniti più di 900mila bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus nella prima settimana della campagna di vaccinazione nazionale. Il dato viene accolto come segnale di ottimismo, a maggior ragione se incrociato con il fatto che per una quota non di poco inferiore è già stato programmato un appuntamento. Secondo i dati delle autorità statunitensi, dall’inizio della pandemia almeno 1,9 milioni di bambini di questa fascia d’età hanno avuto il Covid.

Staiano (Sip): fiducia su una «buona adesione»

In Europa si guarda a quanto potrebbe succedere entro poche settimane con l’autorizzazione da parte delle autorità regolatorie. Sulla opportunità di immunizzare i più piccoli per la fascia 5-11 anni si è espressa con chiarezza la presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Annamaria Staiano («anche per loro non si possono escludere manifestazioni severe del Covid»). Una pagina di Faq attiva sul sito della Sip dal luglio scorso contiene le risposte ai dubbi più frequenti dei genitori e c’è fiducia su una «buona adesione» da parte delle famiglie. «Abbiamo visto quanto accaduto con i ragazzi dai 12 ai 19 anni dopo un po’ di perplessità iniziale, ora ci stiamo avvicinando al 70%». Ecco di seguito alcune delle risposte.

I bambini con allergie possono vaccinarsi?

Tutti i bambini con allergie possono essere vaccinati. I pazienti con pregresse reazioni anafilattiche devono rimanere in osservazione 60 minuti. I pazienti con allergie note ai componenti del vaccino dovrebbero consultarsi con un allergologo ed effettuare la vaccinazione in ambiente protetto.

La vaccinazione è sicura ed efficace nel caso di paziente affetto da celiachia?

Gli studi attualmente disponibili non mostrano un incremento dell’incidenza di effetti collaterali in pazienti affetti da celiachia rispetto alla restante popolazione. Per quanto riguarda l’efficacia, i dubbi nascono principalmente dallo studio di una ridotta risposta nei confronti del vaccino HBV in pazienti affetti da celiachia evidenziata da Park et (53.9% vs. 11.1%, p < 0.05). Ad oggi non sono disponibili studi che dimostrino una ridotta efficacia del vaccino anti Covid-19 in pazienti affetti da celiachia.

Chi è affetto da asma può essere sottoposto al vaccino?

Sì. Secondo l'American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), non vi sono evidenze scientifiche che dosi basse o moderate di corticosteroidi inalatori possano indebolire il sistema immunitario ed avere impatto sulla efficacia della vaccinazione contro il Covid-19. Chi assume corticosteroidi orali può essere sottoposto alla vaccinazione secondo l’ACAAI sebbene siano necessari studi sul rischio di una potenziale ridotta risposta legata sia alla dose sia alla durata temporale della terapia. Chi assume farmaci biologici può essere sottoposto alla vaccinazione, sebbene sia raccomandata una sospensione temporanea di 1-7 giorni in accordo alle indicazioni di ACAAI, a seconda della terapia in atto. Gli studi attualmente disponibili non indicano un incremento degli effetti secondari/indesiderati rispetto alla restante popolazione.