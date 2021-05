Vaccini, dalla Basilicata a Bolzano ecco dove è più avanti la copertura sugli under 60

3' di lettura

«Continuare a battere su over 60 e sui fragili» è l’invito del commissario all’emergenza Covid Paolo Figliuolo ribadito alle Regioni e combinato all’altro: evitare di «farsi prendere da propagande, dire facciamo quella categoria o quell’altra». Un richiamo in apparente contrasto con quanto stabilito dallo stesso Figliuolo la scorsa settimana, quando aveva inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.

I target e i vaccini ai più giovani

«Questo non vuol dire - aveva però chiarito il commissario - che da lunedì (17 maggio, ndr) inizieremo a vaccinare i quarantenni, dovrei avere una fornitura nascosta di fiale da poter dare. Significa però che, soprattutto le regioni grosse, potranno iniziare a programmare, non a inoculare». In realtà le somministrazioni hanno cominciato a riguardare anche fasce di popolazione più giovane, fuori dai target indicati dal piano vaccinale del commissario. È accaduto in diverse Regioni che hanno organizzato eventi speciali (i cosiddetti “open day”) sia per smaltire dosi inutilizzate di AstraZeneca, il prodotto sviluppato dall’università di Oxford sul quale continua a gravare maggiore diffidenza rispetto agli altri tre vaccini autorizzati, sia per evitare di fissare troppi appuntamenti nel mese di agosto e in vista delle vacanze. Gli effetti in alcuni casi si vedono già: la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di vaccinati (prima dose) nella fascia 40-49 anni e in quella dei trentenni.

Tra i 50enni Alto Adige primo

Da giovedì 20 maggio l’Alto Adige apre le vaccinazioni a tutti, dai 18 anni in su, in una serie di “serate vax” con Astrazeneca (un progetto cui potrebbe essere affiancata l’idea di assegnare con la prima dose un “corona-pass” per andare nei locali). Nella Provincia autonoma di Bolzano il 51% della popolazione tra i 50 e i 59 anni ha ricevuto già una dose di vaccino. È la percentuale più alta (la media nazionale è del 30,2%). Al secondo posto c’è l’altra provincia autonoma della regione, Trento (46%), seguita da Campania (46,7%) e Sicilia (35,7%). L’isola, in particolare, non fa altrettanto bene se si guarda ai target indicati da Figliuolo: è penultima per percentuale della popolazione over 80 vaccinata con almeno una dose, ultima nella fascia 70-79 anni e resta lontana dalla media anche per la categoria 60-69 anni. La Sicilia non ha ancora coperto con la prima dose gli ospiti delle Rsa (13 regioni sono al 100%). Ma su questa platea la meno efficiente risulta proprio Bolzano: il 30% non ha ancora ricevuto una dose. È il peggiore risultato italiano.

In Basilicata la prima dose già a un quarto dei 40enni

Se si scende nella fascia d’età 40-49 anni è la Basilicata (tra le prime a organizzare AstraDay) a salire in testa alla graduatoria con il 26% di persone che hanno ricevuto la prima dose. Il 17 e 18 maggio è stata organizzata la due giorni di somministrazione di circa 1.600 dosi di Johnson e Johnson a over 40. Rispetto ai target del commissario la Regione si mantiene in linea con la media nazionale, anche se risulta in ritardo nella copertura vaccinale dei 60enni e in quella degli ospiti delle Rsa (è nel gruppo delle nove regioni che ancora non ha raggiunto il 100% nella somministrazione della prima dose). Segue la Provincia autonoma di Bolzano e, in terza posizione, l’Umbria. La Regione è però allo stesso tempo ultima per percentuale di popolazione sessantenne vaccinata con almeno una dose. Con netto ritardo rispetto alle altre regioni, infatti, le vaccinazioni per i cittadini umbri di età compresa tra i 60 e 69 anni sono partite solo il 19 maggio.

Anche nella fascia 30-39 anni Basilicata prima

Nella categoria dei trentenni è ancora la Basilicata ad avere vaccinato di più (il 19% contro una media del 14,9%) e l’Umbria sale in seconda posizione. Ci sono poi la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Quest’ultima è però in ritardo nella fascia prioritaria 70-79 anni dove solo il 66% ha ricevuto la prima dose (peggior risulato dopo la Sicilia) e in quella dei 60-69enni dove risulta terzultima