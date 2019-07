Vaccini, nel calendario 2019 più anti-influenza, meningite e Hpv Come già avvenuto per l’attuale, oggi in vigore, il nuovo “Calendario per la vita” ha ottime chance di essere inserito nel prossimo Piano vaccini recepito nei Livelli essenziali di assistenza di Barbara Gobbi

(foto Marka)

3' di lettura

Offerta vaccinale in aumento dalla prima infanzia agli anni d’argento. E per molte profilassi, dall’anti-influenza alla meningite fino al vaccino Hpv. È quanto prevede il nuovo “Calendario per la vita” messo a punto da pediatri, igienisti e medici di medicina generale e giunto alla quarta edizione.

E che come già avvenuto per l’attuale, oggi in vigore, ha ottime chance di essere inserito nel prossimo Piano vaccini recepito nei Livelli essenziali di assistenza. «Siamo sicuri - spiega infatti il coordinatore scientifico del Board per la vita, Paolo Bonanni - che il lavoro potrà essere di aiuto nella predisposizione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale in vigore dal 2020. I dati sull’aumento delle coperture vaccinali grazie ai nostri precedenti lavori e all’introduzione della legge Lorenzin sull’obbligo provano quanto sia stato efficace potenziare l’offerta, dopo i cali drammatici del 2014-2015».

Di spesa in salita e affanno organizzativo nei centri vaccini i medici non vogliono sentir parlare: «È provato – ricorda Bonanni – che investire in prevenzione vaccinale è anche un’ottima strategia di economia sanitaria, perché abbatte sia i costi dei ricoveri, delle complicanze e dei farmaci sia quelli della previdenza sociale. Nel nuovo Calendario noi inseriamo l’offerta ideale, poi è certo che starà alla politica decidere cosa e quanto si può recepire».

Il Calendario per la Vita 2019

Le novità sono tante e «tutte basate sulle evidenze scientifiche», tanto che ogni capitolo è corredato da una bibliografia di letteratura internazionale. Oltre all’introduzione delle vaccinazioni influenzale pediatrica e menigococcica B in adolescenza, sono stati aggiornati i possibili schemi di somministrazione di anti-meningococco B nell’infanzia e si propone il meningococco quadrivalente ACWY a partire dall’anno di vita in tutte le Regioni. Contro il papilloma virus (Hpv), principale causa del tumore alla cervice, il nuovo Calendario estende l’offerta alle venticinquenni al primo screening per Pap test e alle donne trattate per lesioni pre-cancerose. Per l’età matura, è previsto l’abbassamento progressivo dell’offerta gratuita dell’anti-influenza dai 65 anni ai 50 anni.

Poi, le indicazioni alle Regioni: «Sosteniamo gli sforzi per colmare le sacche di suscettibilità per morbillo e rosolia – spiegano i membri del “Board per la vita” Fimp e Sip (pediatri), Siti (igienisti) e Fimmg (medici di medicina generale) - e chiediamo particolare attenzione ad elevare le coperture per varicella nelle Regioni che hanno introdotto la vaccinazione di recente per evitare spostamenti della malattia verso l’età adulta, quando è più gravata da complicanze».