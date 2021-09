Vaccini, campagna in stallo: le prime dosi scendono ancora (75mila al giorno)

Over 50 difficile da raggiungere

Discorso diverso, invece, per gli over 50, i soggetti più a rischio e quelli per i quali le vaccinazioni sono partite prima: sono 3 milioni gli italiani che non hanno fatto alcuna dose. E se i numeri sono ridotti tra gli over 80 e tra i 70 e i 79 anni (in totale 650mila persone), ci sono 859mila 60enni e 1,56 di 50enni scoperti. Soggetti che difficilmente saranno recuperati come dimostra l’andamento delle somministrazioni: negli ultimi 7 giorni si sono vaccinati con la prima dose 82mila persone tra i 50 e i 59 anni e altre 40mila tra i 60 e i 69, meno di 18mila al giorno.

Le scorte: 11 milioni di dosi in frigo

La situazione si riflette sulle scorte disponibili: a fronte di 91,848 milioni di vaccini consegnati all’Italia, ne sono state utilizate finora 80,755, pari all’88%. In frigo ne restano 11,093 milioni.