Vaccini: Campania, Calabria e Sicilia in ritardo sugli anziani ma sopra la media per i 50enni

Sicilia e Calabria

La Sicilia e la Calabria sono ultime nella graduatuatoria dei vaccini distribuiti ai più anziani (fascia 80-89 anni): lontane dalle media nazionali sia per percentuale di prima dose (88,2%) che per ciclo vaccinale completato (72,4%): in Calabria solo il 72,4% ha ricevuto la prima iniezione, poco meglio della Sicilia (72%). Tra gli 80-89enni i vaccinati sono in Calabria il 57,4% e il 52,4% in Sicilia (-30,3% rispetto all’Emilia-Romagna, prima in classifica). Non va meglio nelle due regioni meridionali nella fascia 70-79 anni (Calabria terzultima per percentuale di prime dosi, Sicilia ancora ultima).

Poi, però, i rapporti si rovesciano quando si scende con l’età: nella fascia 60-69 anni la Calabria è ottava per capacità di somministrazione di prime dosi e sesta per percentuale di vaccinati; la Sicilia rispettivamente undicesima e addirittura quarta. Ma anche nella classe 50-59 anni le due Regioni risultano sopra la media nazionale per persone vaccinate.

«Non è vero che in Sicilia non ci occupiamo degli ultra 80enni - ha commentato il presidente della Regioni Nello Musumeci - . Per un mese abbiamo lanciato appelli per fare il vaccino, ma molti sono riottosi verso AstraZeneca, mentre tanti cittadini di diverse fasce di età ci invitano ad accelerare e non possiamo certo aspettare che gli incerti si convincano». La Sicilia ha aperto il 6 maggio le prenotazioni nella fascia 50-59 anni.