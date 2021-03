Vaccini, Campania e Lazio: le regioni che accelerano su Sputnik

2' di lettura

In Italia cresce l’attenzione verso il vaccino russo Sputnik V. A giorni nel Lazio partirà una sperimentazione scientifica per testarne l'efficacia sulle varianti e stabilire se possa essere usato come richiamo dopo la prima somministrazione con un altro vaccino. Mentre la Campania, in attesa del via libera di Ema e Aifa, ha già firmato un accordo per l'acquisto.

Lazio sperimenta Sputnik su varianti e seconda dose

Dopo Pasqua verrà avviata all'Istituto Spallanzani di Roma, in collaborazione con l'Istituto Gamaleya, una doppia sperimentazione con Sputnik. Lo studio riguarderà la sua efficacia sulle varianti, in particolare quelle brasiliana, sudafricana e inglese, e anche l'uso come richiamo in soggetti che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino affine per struttura come ad esempio Astrazeneca. È prevista anche una collaborazione con l'Istituto Sacco di Milano. Nella prima fase di sperimentazione l'Istituto russo metterà a disposizione 100 dosi.

Loading...

Campania firma accordo per l’acquisto

Intanto la Campania ha già firmato un accordo per l'acquisto di Sputnik. Il contratto diventerà «operativo dopo l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa» ha spiegato il presidente Vincenzo De Luca auspicando però «che la risposta arrivi al più presto, entro un mese». «Riteniamo che questo contratto possa aprire una strada - ha detto De Luca - per l'Italia. Se le cose andranno bene può essere un esperimento al servizio del Paese». Per l'acquisto dei vaccini Sputnik verranno investite risorse della Regione ma una volta «coperte le esigenze dei nostri concittadini - ha aggiunto De Luca - metteremo a disposizione dell'intero Paese la quantità dei vaccini che dovessimo ricevere dalla casa produttrice». De Luca ha anche ricordato che l'impiego dello Sputnik è stato autorizzato nella Repubblica di San Marino ed in altri 60 paesi del mondo ed ha «una copertura del 92 per cento».

Il monito di Draghi

Ma il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante una conferenza stampa, ha avvertito: «Starei attento a fare contratti» su Sputnik «perché ieri la presidente della commissione ha messo in luce come, da un'indagine fatta dalla commissione parlando col fondo d'investimento russo, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all'estero». «È vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, - ha aggiunto - non è stata ancora presentata formale domanda all'Ema, ma sta facendo una review e non si prevede che si pronunci prima di tre, quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno».