Vaccini, report Gimbe: ciclo completo per il 28% degli over-80. Ai nastri di partenza la fascia 70-79

Una campagna vaccinale contro il coronavirus in ritardo, con appena il 28% degli over-80 che ha effettuato il ciclo completo. Ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 anni: siamo al 2%. Nessun dato disponibile per quanto riguarda le persone fragili: anche se individuati dal piano vaccinale come categoria prioritaria subito dopo gli over 80, al momento la rendicontazione del database ufficiale non prevede una categoria specifica. È quanto mette in evidenza l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 24-30 marzo.

Over-80, Lombardia quintultima

Degli oltre 4,4 milioni, 1.274.567 (28,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.212.019 (27,4%) hanno ricevuto solo la prima dose, con le consuete rilevanti differenze regionali. Ai primo tre posto della classifica troviamo le due Province autonome di Bolzano e Trento (con percentuali rispettivamente del 55,6 e del 47%), seguite dal Molise (42,6). Ultima la Sardegna (9,5), preceduta da Toscana (14,7) e Calabria (20,7). La Lombardia è quintultima, con una percentuale del 25,3 per cento.

Ai nastri di partenza la fascia 70-79 anni

Degli oltre 5,9 milioni, solo 106.506 (1,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 481.418 (8,1%) hanno ricevuto solo la prima dose. Si va dal 2,8% della Valle d’Aosta e dal 2,7 della Calabria all’ultimo posto dalle Puglia (1,1), preceduta da Umbria (1,2). Ancora prima Abruzzo e Campania, entrambe con l’1,3%. Lombardia e Lazio sono seste in classifica, ferme entrambe al 2 per cento.

Nessun dato sulle persone vulnerabili

Per quanto riguarda il target caratterizzato da elevata fragilità (soggetti estremamente vulnerabili e portatori di disabilità gravi), il report mette in evidenza che, anche se individuati dal piano vaccinale come categoria prioritaria subito dopo gli over 80, al momento la rendicontazione del database ufficiale non prevede una specifica categoria. «Non si può escludere – osserva Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che nella categoria denominata “Altro”, con oltre 1,4 milioni di dosi (14,4% del totale delle somministrazioni), rientri un certo numero di soggetti fragili».