Vaccini, come cambia il piano: J&J per raggiungere migranti e «invisibili»

Nella corsa contro la diffusione della variante Delta, il ministero della Salute ricalibra la carta del monodose di Johnson & Johnson per garantire la massima copertura vaccinale. Il nuovo obiettivo è riuscire in particolare a immunizzare in tempi rapidi ed efficaci, anche tra gli under 60, migranti stagionali e in generale «popolazioni non stanziali o caratterizzate da elevata mobilità lavorativa». Persone, insomma, che sarebbero più difficili da identificare a livello sanitario e rintracciare nel caso di una seconda dose. Del resto pur essendo finora il vaccino con minor numero di somministrazioni, sono in arrivo circa 16 milioni di dosi di Johnson & Johnson nel terzo trimestre del 2021. E 3,3 milioni nel quarto.

La circolare del ministero

I nuovi obiettivi sono fissati in una circolare del ministero. Il vaccino Johnson & Johnson in generale resta raccomandato «per soggetti di età superiore ai 60 anni». Ma il monodose, sempre secondo la circolare, potrebbe anche essere un efficace supporto per garantire l’immunizzazione completa ai cosiddetti gruppi “hard to reach”, difficili da raggiungere.

«Invisibili» e migranti da raggiungere

Alcuni di questi involontariamente sfuggono ai database perché “invisibili” alle strutture regionali: si tratta di circa 500mila soggetti tra cui anche alcuni senza fissa dimora che si spostano per il Paese. Altri, invece, sono stanziali, le strutture assistenziali sanno chi sono e quindi per loro valgono le regole ordinarie. Altri ancora abitano semplicemente in luoghi impervi come montagne o isole con servizi scarsi: per loro sono attive in 11 Regioni già una cinquantina di task force della Difesa.

Rapporto beneficio/rischio favorevole

In tali circostanze, considerate le criticità relative alla logistica e alle tempistiche della somministrazione di un ciclo vaccinale a 2 dosi, «il rapporto benefico/rischio della somministrazione del vaccino Janssen in soggetti al di sotto dei 60 anni potrebbe risultare favorevole».

Le nuove raccomandazioni

Riferendosi alle persone che hanno meno di 60 anni e hanno fatto la prima dose con Astrazeneca, il documento spiega che - anche se l’indicazione prioritaria resta comunque la seconda dose con un vaccino a mRna - chi vuole può fare il richiamo con AstraZeneca dopo aver firmato un consenso informato. Due opzioni possibili e massima flessibilità, dunque, purché non ci si fermi soltanto al primo shot, vanificando così la vaccinazione.