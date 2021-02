Vaccini, così funziona il piano super veloce del Regno Unito La svolta all’inizio di gennaio. Finora vaccinate con la prima dose 10 milioni di persone. Entro primavera completata la somministrazione agli over 70

Come funziona il piano vaccinale del Regno Unito? Finora almeno 10 milioni di persone hanno ricevuto una dose e entro la metà del mese l'obiettivo del governo britannico è di arrivare a 15 milioni. Vale a dire la categoria di persone oltre 70 anni e il personale medico-sanitario.

Entro la primavera toccherà agli over 50, il che significa aver messo al riparo il 90-99% delle categorie più a rischio di contrarre le forme più gravi o letali di Covid. Il Regno Unito è molto più aventi rispetto ai più grandi Paesi dell'Unione europea perché ha iniziato prima, ma anche perché all'inizio di gennaio è stato deciso un cambiamento di strategia e di raggiungere il numero più alto di persone attraverso una prima dose ritardando la somministrazione della seconda fino a un massimo di 12 settimane di distanza.

Ciò ha portato il Paese tra quelli con il maggior tasso di vaccinati per ogni 100 abitanti: al terzo posto, con 61,7, dietro a Emirati Arabi Uniti e a Israele. Dei 10 milioni vaccinati, 500mila hanno già ricevuto la seconda dose con un ritmo di oltre 400mila somministrazioni secondo la media a 7 giorni.

Dalla primavera si procederà con tutte le restanti categorie al di sotto dei cinquant'anni e con patologie particolari.Il Regno Unito attualmente sta ricevendo dosi di due vaccini già approvati dall'authority: quello di Pfizer BioNTech, importato dallo stabilimento di Puurs in Belgio; e quello di Oxford AstraZeneca, prodotto in Gran Bretagna da Oxford Biomedica e da Cobra Biologics. Un'altra società, la Wockhardt, riempie le fiale e le confeziona per l'uso finale.