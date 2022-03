Vaccini Covid-19: Wto verso l’accordo sulla sospensione dei brevetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si avvicina l'accordo per la sospensione parziale dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Dopo oltre un anno di discussioni alla Wto, Stati Uniti, Unione Europea, India e Sud Africa hanno concordato gli elementi chiave per una deroga, quando ormai il problema sembra però essere soprattutto la distribuzione dei farmaci, più che la loro produzione. La proposta era stata avanzata da Sudafrica e India nell'ottobre del 2020, a frenare era soprattutto l'Unione Europea.

Aiuto circoscritto ai Paesi in via di sviluppo

L'intesa raggiunta il 16 marzo apre la strada a un accordo che potrà essere approvato dai 164 Stati membri dell’Organizzazione mondiale per il commercio. Serve l'unanimità: basta l'opposizione di un solo Governo per bloccare tutto. L'intesa raggiunta tra i quattro permetterebbe agli Stati in emergenza sanitaria di autorizzare i propri produttori nazionali a realizzare vaccini senza il consenso del titolare del brevetto per un periodo di 3-5 anni.

L'opzione sarebbe circoscritta ai Paesi in via di sviluppo che rappresentano meno del 10% delle esportazioni globali di vaccini Covid-19 nel 2021. Sarebbe pertanto esclusa la Cina, mentre riceverebbe luce verde l'India, che è un grande produttore di vaccini, ma che l'anno scorso ha bloccato l'export per far fronte all'emergenza interna.

«È un importante passo avanti, ma non siamo ancora arrivati. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per assicurarci l'adesione di tutti», ha affermato la direttrice generale della Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, che molto si è spesa sull'equo accesso ai vaccini anti-Covid.

Big Pharma non ci sta