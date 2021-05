Vaccini, dall’Alto Adige alla Liguria: le regioni che hanno aperto a tutti

2' di lettura

Con più di 30 milioni di dosi somministrate finora la campagna vaccinale ha raggiunto oltre 20,7 milioni di persone in Italia, oltre un terzo della popolazione, quasi la metà completamente immunizzate anche con il richiamo (o in minima parte con il monodose Johnson&Johnson). Le regioni, proseguendo per fasce d’età, hanno quasi ovunque aperto alle prenotazioni delle vaccinazioni anti COVID-19 per gli over 40. Ma, nonostante il richiamo del commissario all’emergenza Figliuolo a non procedere in ordine sparso, alcune hanno deciso di iniziare a immunizzare anche classi d'età più giovani. O si apprestano a farlo.

In Alto Adige offerta Open Vax days&nights



È il caso dell’Alto Adige, che da giovedì 20 maggio ha aperto le vaccinazioni a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su. Una serie di 'serate vax' con Astrazeneca sono in programma in tutta la provincia. Fino a sabato 22 maggio sono stati organizzati “Open Vax Day&Night” a Bressanone, Vipiteno, Bolzano, Lana, Silandro e Brunico. Un progetto pilota destinato a essere replicato.

In Liguria aperte le prenotazioni agli over 18



In Liguria, dal 24 maggio (alle ore 23), sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it aprono le prenotazioni su base volontaria per cittadini 'over 18' che potranno optare per un vaccino Astrazeneca o Johnson&Johnson negli hub aperti appositamente in tutte le Asl territoriali.

Nel Lazio gli Open Day a over 35 e maturandi

Non solo. Sabato 22 e domenica 23 maggio nel Lazio sono stati replicati gli Open Day AstraZeneca per gli over 40, questa volta estesi agli over 35 (nati dal 1986 in giù). Tutti i ticket sono andati esauriti in poche ore, così come successo nel weekend precedente. Scontato un altro Open Day anche il prossimo weekend (dosi permettendo), mentre la Regione aprirà dal 27 maggio le prenotazioni ai maturandi per la somministrazione del vaccino Pfizer nelle giornate del 1°, 2 e 3 giugno.

Vaccino ai maturandi anche in Sicilia

E da mercoledì 26 anche la Sicilia attiverà la vaccinazione per 35 mila studenti che a giugno sosterranno l'esame di maturità. Nei centri vaccinali siciliani ai maggiorenni sarà proposto il monodose di Johnson&Johnson o, in mancanza, AstraZeneca.