Vaccini, le dosi giornaliere crollano a 250mila. I giovani trainano le prime somministrazioni

2' di lettura

Gli adolescenti trainano la campagna vaccinale di agosto e fanno risalire la quota di prime dosi: ora sono superiori ai richiami. Non accadeva da fine giugno. Le somministrazioni nella fascia d’eta 12-19 anni - da lunedì 16 agosto possibili anche senza prenotazione -sono le più numerose dopo quelle registrate nella categoria dei ventenni. Poco più di un quinto del totale giornaliero. Nell’ultima settimana in media il 44% delle iniezioni di vaccino anti-Covid sono andate a persone che non hanno ancora compiuto 30 anni.

Prime e seconde dosi Loading...

La frenata di Ferragosto e la discesa delle somministrazioni

Nel complesso, però, a colpire è soprattuto il calo delle somministrazioni: «Dopo essere stata per sei settimane compreso tra 530mila e 550mila, nelle ultime tre settimane è scesa a 485mila, 400mila e 270mila della scorsa settimana» sottolinea Giovanni Sebastiani (Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone”).

Loading...

Dall’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate quotidianamente emerge un ulteriore arretramento: 252.967 iniezioni. Un numero che è la metà di quota 500mila, velocità di riferimento della campagna vaccinale reimpostata dal commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Dalla struttura hanno parlato negli scorsi giorni di dati «previsti in questo periodo a cavallo di Ferragosto». Per ritrovare un numero così basso si deve risalire a un’altra festività: l’8 aprile, nella settimana dopo Pasqua, la media era di 248.270 dosi.

L’adesione degli adolescenti

Prima della frenata per la festa dell'Assunzione il numero di preparazioni contro il coronavirus riservato agli adolescenti (12-19 anni) - diventata categoria prioritaria in previsione della riapertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva - è cresciuto fino a toccare quasi 70mila dosi (media mobile a sette giorni di 69.842 registrata il 13 agosto). Un mese prima - 13 luglio - erano la metà (34.411). Lo stesso giorno di giugno si viaggiava sotto quota 30mila (27.758). Poco meno della metà (48,1%) di ragazzi e ragazze che in gran parte torneranno a scuola a settembre risulta almeno parzialmente vaccinato: il 26,4% ha completato il ciclo, il 21,7% è in attesa di ricevere la seconda dose. Senza alcuna copertura restano 2,363 milioni.

Ai ventenni il maggior numero di dosi giornaliere: 23%

L’unica categoria a ricevere più dosi in questa fase è quella dei ventenni: 58.240 è l’ultima media mobile a 7 giorni. Un primato che dura dal 30 luglio quando i ventenni hanno superato per numero di somministrazioni le persone nella fascia d’età 40-49 anni. I completamente in questa categoria vaccinati sono oltre la metà (50,9%), un quinto è in attesa della seconda dose (20,2%). A zero dosi 1,743 milioni.