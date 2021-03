Vaccini, Draghi: obiettivo è mezzo milione di dosi al giorno. «Pianificare le aperture, dopo Pasqua le scuole»

Politiche industriali comuni per più innovazione

Si passa poi ai dossier più strettamente economici sul tavolo dei leader. «Alcune iniziative di politica industriale comune possono contribuire a rafforzare la capacità d'innovazione in Europa, soprattutto in quei settori in cui l'Ue è rimasta indietro. Penso alla crescita di nuove grandi imprese che operino nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict)», dice il presidente del Consiglio. «Al Consiglio europeo verranno trattati anche temi relativi al mercato unico, alla politica industriale e alla digitalizzazione. Non c'è per me veramente bisogno di ribadire l'importanza del mercato unico per il nostro sviluppo e per il processo di integrazione europea». Dal 1992 al 2018 «le esportazioni tra Paesi europei sono cresciute fino a raggiungere il 20% del prodotto interno lordo dell'Unione. Dimostrando quindi che un mercato europeo unico, coeso, con stessi standard, permette anche uno sviluppo delle esportazioni intraeuropee, quindi dovremo gradualmente dipendere sempre meno dal resto del mondo per le nostre esportazioni, come avviene a tuti i grandi mercati, tutti i grandi Paesi. E poi sono cresciute moltissimo le catene del valore, attraverso i vari Paesi europei. Anche gli investimenti diretti esteri dal resto dell'UE verso l'Italia, con il rafforzarsi del mercato unico, sono aumentati».

Consiglio Ue proceda su digital tax entro metà 2021

Il processo di digitalizzazione nell’Unione europea «non sarà facile». Per Draghi in Italia «il programma Next Generation Ue offre un'enorme possibilità, il 20% dei fondi riguarda proprio la trasformazione digitale, ma lo sviluppo di questi settori non può prescindere dall'equa distribuzione dei proventi. Riteniamo che il Consiglio Ue debba procedere ad una soluzione globale su una tassazione digitale entro la metà del 2021 e credo sia possibile grazie all'apporto degli Usa con la nuova amministrazione».

La presenza di Joe Biden e l’atlantismo

Il vertice sarà prima di tutto un’occasione importante per ridiscutere la collaborazione tra gli Stati membri sui vaccini nel pieno dell’emergenza sanitaria. All’appuntamento sarà presente virtualmente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il che conferma la linea della nuova amministrazione americana che fin dall’insediamento ha lanciato diversi messaggi per «riparare e rivitalizzare» le relazioni tra le due sponde dell’Oceano: il rientro nell’accordo sul clima di Parigi, nell’Oms, l’apertura per un rientro degli americani nell’accordo sul nucleare iraniano. Fino alla pace sui dazi nella controversa vicenda Boeing-Airbus, sancita da una telefonata tra l’inquilino della Casa Bianca e la presidente Ue, Ursula von der Leyen. La linea dell’Italia viene ribadita nel suo discorso in Senato dal premier. «Nel mio primo discorso in Senato ho indicato come l'ancoraggio alle relazioni transatlantiche sia, insieme all'europeismo, uno dei pilastri della politica estera di questo Governo. Intendiamo perseguirlo sia sul piano bilaterale, sia negli ambiti multilaterali, come la presidenza italiana del G20».