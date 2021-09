Vaccini e contagi, come va nelle Regioni: la Sicilia migliora, le Marche peggiorano

2' di lettura

Dai decessi per Covid ai contagi, la settimana 8-14 settembre, rispetto alla precedente, ha visto tutti i numeri in calo: scendono -14,7% i nuovi casi (33.712 rispetto a 39.511), del -6,7% i decessi (389 rispetto 417), dell’-8,8% le persone in isolamento domiciliare (117.621 rispetto a 128.917), del -3,3% i ricoveri con sintomi (4.165 rispetto a 4.307) e del -1,6% le terapie intensive (554 rispetto a 563). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che sottolinea come in ospedale ci siano «quasi esclusivamente persone non vaccinate»

Sicilia migliora per ricoveri e contagi

Se si va nel dettaglio a livello regionale la situazione è in deciso miglioramento in Sicilia, unica regione attualmente in zona gialla, con obbligo di mascherina anche all’aperto. Nell’isola il trend delle vaccinazioni è in aumento. La regione ha lasciato l'ultimo posto in classifica (siamo oltre il 68% della popolazione over 12 immunizzata), rimpiazzata in fondo alla classifica dalla provincia autonoma di Bolzano (67%).

Loading...

Rispetto alla scorsa settimana l’incidenza è calata cala da 158 a 109 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti da 823 a 732, con un tasso di occupazione dei posti letto calato dal 23 al 20 per cento. Stesso trend per i ricoveri in rianimazione (da 116 a 98) in flessione dal 14 all'11 per cento. Le soglie del 20% in terapia intensiva e del 30% in area medica non critica per passare in arancione si allontanano sempre di più. E il ritorno alla zona bianca non è più un miraggio.

Calabria verso la zona gialla, ma situazione stabile



Situazione stabile in Calabria (terzultima per vaccinazioni di over 12, intorno al 70 per cento). Malgrado venerdì la cabina di regia dovrebbe certificare il passaggio in zona gialla, i ricoveri nei reparti ordinari, già la settimana scorsa oltre la soglia critica del 15%, sono stabili, con un tasso di occupazione tra il 18 e il 19% (i ricoveri sono passati da 179 a 177). Mentre quelli in terapia intensiva, sono saliti solo di qualche decimale sopra la soglia limite del 10 per cento.

In Sardegna anche i contagi da zona bianca



In deciso miglioramento anche il quadro della Sardegna, in bilico nelle ultime due settimane. I contagi settimanali sono scesi sotto la soglia critica di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti (47). Rispetto a sette giorni fa i pazienti in terapia intensiva sono calati da 28 a 24. E il tasso di ospedalizzazione è sceso dal 15 al 12 per cento. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti da 226 a 194, con un tasso di ospedalizzazione al 12% ormai decisamente al di sotto della soglia critica. Il che stabilizza la regione in zona bianca.