Vaccini, è l’ora degli over 40. Le Regioni dove partono le prenotazioni

Le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40 a partire da lunedì. La fuga in avanti del Veneto, seguito a ruota dal Friuli Venezia Giulia, ha convinto il commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo a dare il nulla osta, malgrado la platea degli over 50, 60 e 70 sia ancora lontana da un livello sufficiente di copertura. La campagna vaccinale ha bisogno infatti di uno sprint per raggiungere la media settimanale delle 500mila somministrazioni giornaliere (siamo a 469mila).

In una lettera inviata alle Regioni, Figliuolo ha raccomandato comunque ai governatori «l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura». Per questo l'inizio delle somministrazioni per gli over 40 non avverrà contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran parte delle categorie citate dal commissario.

Fontana: over 40? Valutiamo dopo il 20

La Lombardia ad esempio non aprirà agli over 40 prima del 20 maggio. Il motivo? Come sempre, la disponibilità di dosi. «Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato. Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento» ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Radio 24.



Veneto e Friuli apripista



Il Veneto, tra le regioni più virtuose con il 90% delle somministrazioni delle dosi a disposizione, si è invece già mosso. Lunedì 17 maggio il portale della regione consentirà l’accesso alla prenotazione agli oltre 740mila residenti. «Da lunedì 10 maggio apriamo ai quarantenni e la partita dei cinquantenni verrà chiusa, gli altri si metteranno in coda. Mettiamo in sicurezza questa fascia di età, poi puntiamo ad allargare la vaccinazione a chiunque voglia e magari a categorie come il Turismo» ha dichiarato il governatore Luca Zaia. A breve anche in Friuli Venezia Giulia gli over 40 potranno prenotare la vaccinazione anticovid. Ad annunciarlo è stato il presidente Massimiliano Fedriga.

Dosi anticipate alle Regioni avanti con i target



Intanto la struttura commissariale ha autorizzato un meccanismo di 'compensazione' con l'anticipo di ulteriori dosi alle Regioni che rispettano i target previsti dal Piano nazionale, e che necessitano di ulteriori dosi oltre a quelle già consegnate in virtù di un alto numero di somministrazioni. Per la ripartizione viene comunque rispettata la quota parte spettante a ciascun territorio. Le dosi vengono comunque poi recuperate in seguito dalle altre regioni. A chiedere più dosi, in particolare quelle di Astrazeneca che sono meno utilizzate in alcuni territori, sono Veneto, Lombardia e Piemonte.