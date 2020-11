Vaccini e terapie, il Centro Italia avamposto nella lotta al Covid

In attesa dei vaccini, gli occhi sono puntati sugli anticorpi monoclonali umani selezionati a Siena: nei giorni scorsi il gruppo di ricerca Mad (monoclonal antibody discovery) Lab di Toscana Life Sciences, guidato da Rino Rappuoli, ha individuato l’anticorpo più potente (partendo da 450, poi ridotti a tre), prodotto dal sangue dei pazienti guariti da Covid-19, che sarà testato nelle prove cliniche previste per fine 2020. Se tutto andrà secondo i piani, il prodotto registrato arriverà in primavera. I risultati preliminari dei test in vivo sui criceti, secondo Tls, mostrano che gli anticorpi monoclonali selezionati agiscono sia come mezzo preventivo che terapeutico. Il farmaco atteso da questa ricerca verrà prodotto nello stabilimento di Pomezia, quindi nel distretto farmaceutico laziale, dell’azienda Menarini Biotech, braccio della multinazionale fiorentina Menarini. A coordinare i partner industriali del progetto (tra cui figura anche l’Istituto Biochimico italiano “Giovanni Lorenzini”) è la startup senese AchilleS Vaccines (dal nome di Achille Sclavo, pioniere nel settore), incubata proprio in Tls con cui ha firmato di recente un accordo per la gestione dello sviluppo del prodotto. L’obiettivo è realizzare una filiera tutta italiana nella risposta al Covid-19 che, partendo dal laboratorio di ricerca e sviluppo, passi attraverso gli studi clinici per approdare alla produzione, basandosi su un consolidato modello di partnership pubblico-privata.

Sempre in Toscana, l’azienda ospedaliero-universitaria pisana sta coordinando lo studio sperimentale - che avrebbe dovuto avere respiro nazionale - per utilizzare a scopo terapeutico il plasma iperimmune di pazienti guariti dal Covid-19 su malati con polmonite che richiedano ventilazione assistita, sulla scia dei buoni risultati ottenuti a Mantova e a Pavia. Ma il progetto, basato su un protocollo gestito da Istituto superiore di sanità e Aifa e destinato a coinvolgere decine di ospedali del Paese e decine di pazienti, sta andando a rilento, secondo Pisa per la complessità delle procedure e la scarsa collaborazione delle aziende sanitarie.