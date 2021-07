Vaccini, effetto green pass: boom delle prenotazioni nelle Regioni

I vaccinati e la platea

Al momento le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono poco più di 29 milioni, pari 53,7% della popolazione over 12 anni. La platea degli aventi diritto è di 54 milioni. L’attenzione del governo e del commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, resta sula situazione dei più anziani: nella fascia over 60 sono ancora oltre due milioni le persone che non hanno ricevuto ancora nessuna dose di vaccino e, in totale, 3,9 milioni quelle che ancora non hanno completato il ciclo e sono esposte al contagio. Nella parte opposta dello spettro anagrafico, ci sono i più giovani: in vista del ritorno a scuola, Figliuolo ha invitato le Regioni a dare priorità all’immunizzazione degli studenti. I ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 19 anni completamete vaccinati sono appena 545mila (11,8%). Ne restano da “coprire” - tra prime dosi e richiami - 4 milioni.

Le scorte

Si riuscirà a far fronte alla nuova richeisya di vaccinazioni? Al momento ci sono 4,6 milioni di vaccini consegnati e non ancora utilizzati. Quelli i a mRNA Pfizer e Moderna - da destinare alla popolazione con meno di 60 anni - sono 2,7 milioni. Le scorte di vaccini a vettore virale sono 931mila per AstraZeneca e 956mila per Johnson&Johnson.