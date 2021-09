Vaccini, in Europa Italia davanti a Francia e Germania ma superata dalla Spagna

2' di lettura

Con il 64,3% di persone completamente vaccinate l’Italia è ai primi posti tra i paesi Ue per somministrazioni sul totale della popolazione. Siamo nettamente sopra la media nella Ue, al 57,8%. L’Italia si piazza davanti a Paesi Bassi (62,3%), Germania (60,1%) e alla Francia (59,8%), Svezia (57%), Austria (57,7%), Grecia (55,4%), Finlandia (50,6%), Polonia (49,7%), Croazia (39,5%). Anche se fanno meglio il Portogallo (75%), Danimarca (72,4%), Spagna (71,4%), Belgio (69,9%), Irlanda (67,8%). Fuori dalla Ue la Gran Bretagna è al 62,9%. Fuori dall’Europa, in Canada al 66,9%, negli Usa siamo al 51,9%, in Giappone al 46,9%.

In Francia al via campagna per la terza dose

Da segnalare che in alcuni paesi Ue è già partita la campagna di richiamo vaccinale anti-Covid per la cosiddetta “terza dose”. Il 1° settembre è stata lanciata in Francia per le persone più anziane e vulnerabili, con l’obiettivo di compensare il calo di efficacia dei vaccini dopo diversi mesi dall’assunzione della prima dose. «Con questo richiamo, sarete armati per i mesi a venire», ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Véran, parlando con una persona che stava per ricevere una terza dose durante una visita ad un centro di vaccinazione parigino. Rivolgendosi alla stampa, il ministro ha precisato che 200.000 persone hanno già preso appuntamento per la dose di richiamo. La campagna lanciata in Francia riguarda, in particolare, gli over-80 immunodepressi e altri individui ritenuti ad alto rischio Covid, come i malati di cancro in corso di trattamento o i pazienti sotto dialisi.

Loading...

Francia, studio: vaccini hanno evitato 47.400 morti



Da segnalare uno studio dei ricercatori dell’Università di Montpellier, nel sud della Francia, coadiuvati dai rianimatori degli ospedali di Nimes e Caen, che hanno messo a punto i risultati delle prime indagini sull’effetto della vaccinazione anti Covid in Francia. La campagna, secondo i risultati delle stime, ha consentito di evitare 47.400 morti legati al virus fra il 1 gennaio e il 20 agosto. Lo studio aggiunge che, grazie ai vaccini, a 39.100 persone è stato risparmiato il ricovero in terapia intensiva.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale mostra l’andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete leggere le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter