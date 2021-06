Vaccini, Figliuolo alle Regioni: Ok a seconda dose in vacanza. Sfida vaccini si vince tra giugno e luglio

Dati scettici non preoccupano, dosi a 91,5% over 80 e 85% over 70

Il commissario ha affrontato la questione di chi non si è ancora vaccinato perché non intende farlo. «Un tema di scettici c’è in ogni campagna vaccinale, bisogna aver fiducia della scienza - ha detto -, i valori degli scettici in questo momento non sono preoccupanti, si vede tangibilmente il risultato e questo sta aiutando». «Siamo al 91,5% degli over 80 (con almeno una dose) e all’85% degli over 70. Ora continuiamo a cercare chi non si è vaccinato con i team mobili dell’esercito insieme alle Asl nelle aree remote», ha aggiunto.

Scuola,stato avanzato ragionamenti su apertura in massima sicurezza

Sul dossier scuola, Figliuolo ha detto che «siamo in uno stato avanzato di ragionamenti su quello che serve alla scuola per aprirla in massima sicurezza». «Ho preso un impegno, vaccinare l’80% degli italiani a settembre. Poi vedremo, deciderà il governo e il presidente Draghi», ha aggiunto.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale mostra l’andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete leggere le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter