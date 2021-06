Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Serve flessibilità sui richiami»

2' di lettura

Obiettivo: evitare che gli italiani in vacanza saltino al seconda dose. E che la campagna vaccinale rallenti, soprattutto nei mesi estivi. Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo invia una circolare alle regioni chiedendogli di adottare una procedura flessibile nella prenotazione dei vaccini. «Con l’approssimarsi della stagione estiva e della chiusura delle scuole», scrive il commissario, è necessario «attuare procedure flessibili di prenotazuione della vaccinazione (nei portli, call center, ecc) che consentano ai cittadini la definizione della tempistica vaccinale già dalla scelta della data della prima dose».

La scelta già in fase di prenotazione

«Già in fase di prenotazione dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo e far sì che già in quella fase si possa spostarlo eventualmente in un altro giorno nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane», scrive Figliuolo. Questo significa che si potrà anticipare la seconda dose o posticiparla. «Dare flessibilità significa che con un numero verde , oppure andando online è possibile spostare la data in un altro giorno. Ritengo sia fattibile, nei tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici».

Per i fragili intervallo di somministrazione stabilito dai sanitari

L’obiettivo, spiega Figliuolo, è «evitare, per quanto possibile, che la seconda somministrazione coincida con i periodi di assenza dalle zone di residenza/assistenza/domicilio». Il commissario precisa anche che per i soggetti fragili, oncologici e con altre particolari comorbilità, «l’intervallo tra le somministrazioni dei vaccini deve essere disciplinato dalle Autorità sanitarie o da personale medico in relazione a specifiche situazioni cliniche».

Le dosi per i ragazzi serviranno alla riapertura delle scuole

La vaccinazione della fascia 12-15, ha detto il commissario Figliuolo, «è importante anche se non è obbligatoria. Sottolineo che è molto raccomandata e dico ai genitori di avvicinarsi in maniera totale alla scienza e alla vaccinazione anche perché servirà molto alla riapertura delle scuole». Il commissario insiste sulla necessità di «mettere in sicurezza i ragazzi e anche i giovanissimi, 18enni e 25enni, che sono poi quelle persone che hanno più contatti sociali».