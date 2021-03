Vertice sui vaccini, il debutto di Figliuolo: «Nel piano più centri vaccinali e rinforzi sanitari e organizzativi». Speranza: fondo solidarietà sieri per aree colpite Il commissario all’emergenza: è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini, il problema è il trasporto «nell'ultimo miglio» sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione

Rescigno (Humanitas): No a doppia dose vaccino ai guariti da Covid

Il commissario all’emergenza: è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini, il problema è il trasporto «nell'ultimo miglio» sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione

4' di lettura

In questa situazione in cui la variante inglese corre e aumentano i contagi coronavirus, con un’Italia che sembra destinata a colorarsi ulteriormente di arancione e rosso a partire da lunedì 8 marzo, è necessario adottare una strategia di gestione delle pandemia sanitaria che si caratterizzi per una maggiore disponibilità di centri vaccinali e per un rafforzamento a livello sanitario e organizzativo. È quanto avrebbe chiarito, secondo quanto si apprende, il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo in occasione dell’incontro con governo e regioni che si è svolta in mattinata. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha convocato per domani, 6 marzo, il Comitato operativo della Protezione Civile. Alla riunione, secondo quanto si apprende, parteciperà anche Figliuolo.

Speranza, accantonare 1-2%dosi per zone alto contagio

Nell’incontro di oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, da parte sua, avrebbe proposto l’istituzione di un fondo di solidarietà per la campagna vaccinale. «Si potrebbe accantonare l'1-2% da ciascuna consegna - avrebbe spiegato - per la creazione di riserve da utilizzare con strategia reattiva nelle zone in cui il virus si propaga con maggiore forza e rapidità anche a causa delle varianti». Un'altra soluzione che il ministro avrebbe delineato durante l’incontro è quella di estendere l'utilizzo di AstraZeneca anche per gli over 65.

Loading...

Figliuolo: usare tutti siti possibili per campagna vaccini

Il commissario avrebbe spiegato che è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini, aggiungendo allo stesso tempo che il problema è il trasporto «nell'ultimo miglio» sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione. I punti vaccinali vanno incrementati, avrebbe sottolineato il generale, usando ogni possibilità: siti produttivi, asset protezione civile e forze armate. Il commissariato all'emergenza si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi.

All’incontro in videoconferenza hanno partecipato governo, Regioni, Anci e Upi. Presente Curcio. In rappresentanza dell’esecutivo oltre a Speranza la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e il ministro della Salute Roberto Speranza. È stata l’occasione per delineare il piano di vaccinazione del nuovo esecutivo Draghi, a poche ore dalla decisione dell’Italia, primo paese nell’Unione europea, di bloccare, in accordo con la Commissione l’esportazione di più di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca destinate all’Australia e infialate ad Anagni. Il governo punta inoltre alla creazione di un polo nazionale che nel medio lungo termine riesca a produrre i sieri.

Il commissario: conservare scorte vaccino per urgenze

Aumentare i punti vaccinali non basta. Occorre anche conservare delle scorte dei sieri in modo da far fronte a eventuali urgenze. «Sono d'accordo sulla necessità di conservare scorte di vaccino per eventuali urgenze o necessità», avrebbe detto Figliuolo, aggiungendo che «se ci sono Regioni che hanno difficoltà dobbiamo intervenire».