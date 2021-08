Vaccini, dalla Germania alla Gran Bretagna: ecco chi in Europa pensa alla terza dose

3' di lettura

Nel contesto di una variante Delta che non frena la sua corsa c’è già chi punta sulla terza dose di vaccini. Dopo che Israele ha fatto da apripista nel mondo, somministrandola da domenica 1 agosto su base volontaria agli over 60 immunizzati con due dosi da almeno cinque mesi e registrando già migliaia di prenotazioni, la Germania si è messa in scia, annunciando che da settembre proporrà il richiamo aggiuntivo ai suoi cittadini più fragili. Anche il Regno Unito studia un piano per proporre una terza tranche di dosi, sempre dal mese prossimo, ai più vulnerabili.

Scelte che rilanciano anche in Italia il dibattito sull’opportunità di andare anche in Italia in quella direzione. Un tema sul quale gli scienziati si sono divisi ma una decisione, ha annunciato nei giorni scorsi il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, potrebbe essere presa entro fine mese. La sensazione è che anche in questo caso si dovrebbe partire dalle persone più fragili. Il tutto nella convinzione che la vaccinazione resti l’arma fondamentale contro le varianti. L'Ema si è già espressa sul tema della terza dose sottolineando che al momento «è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose di richiamo, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali».

In Germania terza dose a vulnerabili da settembre

La Germania ha dunque annunciato che offrirà agli anziani e alle persone a rischio una terza dose di vaccino anti-Covid a partire da settembre. L’indicazione è arrivata dal ministero della Salute tedesco, citando le preoccupazioni su «una ridotta o rapidamente indebolita risposta immunitaria». Il nuovo richiamo, con Pfizer o Moderna, sarà offerto anche a chi ha già ricevuto due dosi di Astrazeneca o la singola di Johnson&Johnson, ha aggiunto il ministero. Oltre al via libera alla terza dose per i gruppi “a rischio”, i ministri della Salute dei 16 Laender hanno deciso di offrire le dosi ai ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Londra si sta preparando a un «piano di richiami vaccinali»

Nel Regno Unito, il governo di Boris Johnson si prepara a un piano per la somministrazione della terza dose che sarebbe riservata per ora, secondo i media, alle «persone più vulnerabili» come anziani, malati cronici, soggetti a rischio d’infezione respiratoria, a partire da settembre. Un portavoce del ministero della Sanità ha confermato che Londra si sta «preparando a un piano di richiami» vaccinali, ma i dettagli di una decisione finale saranno resi pubblici «a tempo debito», anche sulla base di studi ad hoc tuttora in corso.

Rezza: in Italia discussione ancora aperta

Come detto, l’Italia sta riflettendo sull’ipotesi di una terza dose. La soluzione è sul tavolo del ministero della Salute. «Nel giro di un mese (fine agosto, ndr) - ha spiegato Rezza in occasione della presentazione dell’ultima indagine rapida sulle varianti condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute - bisognerà decidere chi vaccinare e in quali tempi con la terza dose: è una decisione che va meditata bene ma probabilmente le persone più fragili e immunodepresse avranno una terza dose ma non abbiamo ancora deciso quando. Sulla terza dose - ha aggiunto - c’è indecisione perché non ci sono ancora evidenze forti per poter dire che la faremo a tutti piuttosto che ad alcuni». Probabilmente, ha continuato in quell’occasione Rezza, «gli immunodepressi potranno essere rivaccinati con un richiamo. Per quanto riguarda gli altri soggetti fragili e gli operatori sanitari c’è una discussione, ma ancora non si è arrivati a una decisione». Rezza ha inoltre precisato che «non si sa ancora se, nel caso di terza dose, sarà necessario effettuarla con un vaccino adattato alle varianti».