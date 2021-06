Vaccini per gli adolescenti, come stanno andando le adesioni?

Invece si andrà avanti regolarmente, come precisano le autorità regionali. «In relazione a notizie relative a un presunto stop delle vaccinazioni per i minorenni, si chiarisce che il senso delle dichiarazioni pubblicate è questo: in assenza di certezze scientifiche, ai ragazzi della fascia tra i 12 e i 17 anni saranno somministrati solo vaccini sicuri, cioè Pfizer e non altri».

La Toscana guarda al ritorno tra i banchi

Dal 16 di agosto a metà settembre è il momento al quale si guarda in Toscana. «Sono 74.000 vaccini nell’arco di 3-4 settimane, è assolutamente plausibile e le prenotazioni potranno iniziare all’inizio di luglio», ha anticipato qualche giorno fa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

«Il Cts ha dato il via libera con un obiettivo, quello di avere i ragazzi da 12 a 15 anni vaccinati per l’inizio della scuola, perché quello è il momento in cui entrano in contatto e possono diventare i propagatori di contagio, quindi noi lo faremo. Ma lo faremo man mano che ci si avvicina alla scuola».

La Lega: stop immediato per under 16

In una mozione sui vaccini anti Covid per i giovani depositata al Senato, la Lega impegna il governo «a impostare la campagna vaccinale per coloro che hanno un’età al di sotto dei 25 anni sulla base del principio della massima precauzione e del principio della massima cautela, fornendo a tutti i giovani una corretta e puntuale informazione in ordine al rapporto rischi/benefici, interrompendo, nell’immediato, la campagna vaccinale per tutti coloro che hanno un’età inferiore a 16».

Il documento (primo firmatario, il capogruppo Massimiliano Romeo), ricostruisce la questione ricordando che il 31 maggio l’Agenzia italiana del farmaco ha annunciato l’autorizzazione all’uso del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNtech per chi ha tra 12 e 15 anni, a cui è seguito il via libera dell’Agenzia europea del farmaco del 28 maggio. Tuttavia, si aggiunge, «a oggi la questione degli effetti collaterali non risulta ancora sufficientemente chiarita», in particolare «un rischio anche minimo di avere effetti indesiderati a causa del vaccino deve essere opportunamente valutato».