Vaccini, tra gli over 50 ancora due milioni senza dosi (nonostante l’obbligo)

Crescono i numeri della campagna vaccinale nazionale che, ha comunicato la struttura commissariale di Francesco Figliuolo, in una settimana ha fatto registrare 4,5 milioni di somministrazioni (7-13 gennaio) con una media oltre 650mila dosi al giorno. L’attenzione è però rivolta ancora agli over 50, la fascia d’età che da una settimana è sottoposta a obbligo vaccinale: due milioni di persone sono ancora senza dosi. Dal 1° febbraio scatterà la multa di 100 euro per chi non si sarà adeguato alla novità voluta dal governo Draghi.

Il 7,26% ancora senza dosi

Confrontando il report governativo della settimana scorsa, i no vax ultra 50enni sono 147.610 in meno negli ultimi sette giorni. In totale restano però sopra la soglia dei due milioni (2.017.9739), il 7,26% della platea. Per aver un termine di paragone, si può ricordare che il 24 dicembre erano 2,25 milioni e che in due settimane (24 dicembre-7 gennaio) le nuove adesioni alla campagna vaccinale erano state 84.417 (media di 42.208 dosi a settimana).

I cinquantenni con la copertura più bassa

Nel dettaglio è la fascia 50-59 anni è quella con la più alta percentuale di persone senza alcuna dose, ovvero il 9,61% della popolazione di riferimento (926.742, -66.721 in una settimana). Nella fascia 60-69 anni sono il 7,57%, ovvero 571.430 non vaccinati (-45.165 in sette gioni). Tra i 70 e i 79 anni sono il 5,82% (350.342, -24.122), mentre gli over 80 sono il 3,7% (169.459).