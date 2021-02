Vaccini per gli over-80, otto Regioni ancora senza calendario I tagli alle forniture hanno rallentato la conclusione della prima fase di vaccinazione: Calabria, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana non hanno fornito finora una data per l’avvio della seconda fase

Covid, Moratti: in Lombardia vaccini ultra 80enni da 24 febbraio

È in continuo aggiornamento il calendario delle Regioni per la fase 2 del piano nazionale di vaccinazione per il covid relativa a persone con più di ottanta anni che deve fare i conti con tagli alle forniture e ritardi nelle consegne delle dosi. C’è chi, pur tra difficoltà nella fase di avvio, è partito con le prenotazioni (Campania, Lazio, Umbria, Valle d’Aosta) e altri che seguiranno nei prossimi giorni. Restano però sette Regioni che non hanno ancora comunicato una data certa: sono Calabria, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana. Ecco la situazione.

Calabria e Marche

Non c’è ancora una data ufficiale.

Molise

Modalità e tempi per avviare la campagna di vaccinazioni anti Covid agli over 80 restano per ora sconosciuti. Lunedì 2 febbraio erano attese delle comunicazioni da parte della Regione che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Basilicata



Per il momento si ipotizza che la fase due della campagna vaccinazione anti-covid 19 potrebbe cominciare nell’ultima settimana di febbraio. La Regione attende l’arrivo di 6.600 dosi del preparato Moderna entro lunedì 22 febbraio. Il 28 febbraio dovrebbe invece sancire la fine della prima fase cominciata con il “vax day” del 27 dicembre 2020.

Sicilia

Una data ufficiale non è stata ancora comunicata. Una stima è stata fornita dalla dirigente del dipartimento Attività sanitarie Maria Letizia Di Liberti che, parlando a Repubblica, ha ipotizzato di poter partire con le vaccinazioni degli ultraottantenni intorno al 20 febbraio.