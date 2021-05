Vaccini, sabato somministrate 410mila dosi. Le regioni che corrono di più

2' di lettura

La festività del 1 maggio non si è fatta sentire più di tanto sul numero di dosi effettuate, che secondo l’aggiornamento di prima mattina, e dunque provvisorio, sono state 409.953 contro le 396.856 di sabato scorso. Una volta consolidato nel pomeriggio, dunque, il dato mostrerà una crescita più significativa rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa, anche perché la provincia autonoma di Bolzano non ha ancora comunicato il numero di dosi fatte ieri e una settimana fa erano state 5.100.

Una dose al 24% degli italiani

A oggi 14.259.617 persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, pari al 23,91% della popolazione. Le persone totalmente vaccinate, e che dunque hanno fatto due dosi o il monodose Johnson & Johnson, sono 6.116.296, pari al 10,26% della popolazione.

Verso il ritmo stabile a 500mila

L’altra prova da superare riguarda il numero di persone che riusciranno a fare il vaccino questa domenica. Sette giorni fa furono 265.462, ed è ragionevole a questo punto aspettarsi numeri in rialzo, anche perché per riuscire a tenere la media delle 500mila dosi al giorno su livello nazionale, che ora è diventato l’obiettivo minimo del governo per le prossime settimane, bisogna superare il drastico calo avvenuto nei passati weekend.

La media degli ultimi giorni

L’accelerazione è evidente da tre giorni, a partire da giovedì quando è stato superato il target delle 500mila dosi. Nel dettaglio: 516.662 giovedì, 504.944 venerdì, 409.953 (provvisorio) sabato. Media (provvisoria): 477.186. La media mobile degli ultimi 7 giorni ora è a 396.856 dosi. Lo storico, nazionale e per regione, lo trovate in questo grafico preso dalla pagina sempre aggiornata di Lab24.

Veneto, Toscana, Campania e Lombardia crescono di più

A incidere sul dato nazionale è soprattutto la Lombardia, che con 10 milioni di abitanti ha il peso più rilevante e ha accelerato nelle ultime settimane. Il 1 maggio ha somministrato 93.365 dosi, dato provvisorio, poco meno di un quarto del totale nazionale. La crescita rispetto al sabato precedente è stata per ora del 25%.