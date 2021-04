Vaccini, servono 510mila dosi al giorno per avere l’immunità al 70% entro agosto

2' di lettura

La campagna vaccinale ha preso a girare a un ritmo maggiore (anche se ancora discontinuo), la Commissione europea ha annunciato che nel prossimo trimestre sono in arrivo per l’Italia 54 milioni di dosi e il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, scandisce il ritmo alle Regioni per dare regolarità con obiettivi quotidiani e settimanali da rispettare. All’orizzonte si intravede il primo fondamentale traguardo da tagliare nella lotta al coronavirus: l’immunità, vale a dire una popolazione vaccinata al 70%. Quanto ci vorrà all’Italia? E quali Regioni ci riusciranno per prime?

Il piano del commissario

Nel calendario disegnato dal piano vaccinale di Figliuolo l’immunità di gregge al 70% è fissata a fine agosto. «Procedendo con questo ritmo nelle vaccinazioni nell’arco di un paio di mesi, ad agosto-settembre, potremmo raggiungere l'immunità di gregge» è la previsione fatta alcuni giorni fa da Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali.

Il ritmo della settimana

Il target di somministrazioni di vaccini assegnato dal commissario a livello nazionale per la settimana dal 16 al 22 aprile è di 315.718 inoculazioni al giorno (2.210.026 nella settimana). Un numero non lontano dall’ultima media mobile a 7 giorni secondo l’elaborazione di Lab24: 305.691. Con questo ritmo tuttavia l’obiettivo immunità sarebbe raggiunto solo a fine autunno (29 novembre 2021).

Quota 500mila

Figliuolo prevede un aumento progressivo per raggiungere l'obiettivo delle 500mila inoculazioni al giorno nell’ultima settimana di aprile. Ma quel numero servirebbe già ora per assicurare il vaccino al 70% della popolazione (84.342.495 dosi) entro l’ultima settimana di agosto: più esattamente 511mila dosi giornaliere. Se, invece, l’obiettivo-immunità fosse spostato in avanti, come ipotizzato da Gelmini, la quota giornaliera sarebbe più bassa: servirebbero 440mila dosi.

Il trend delle Regioni

Con la media aggiornata di vaccinazioni agli ultimi sette giorni, ci vorrebbero 223 giornate di somministrazioni per coprire il 70% della popolazione. Una media che però, come sempre, nasconde profonde differenze tra Regioni. La Puglia concluderebbe la sua campagna vaccinale entro l’estate (il 19 settembre) e il presidente Michele Emiliano assicura: «Se avessimo i vaccini per tutti riusciremo a vaccinare tutti in poche settimane». Dopo una settimana taglierebbe il traguardo l’Umbria e dopo 15 giorni dalla Liguria. I cittadini del Veneto dovrebbero invece aspettare il prossimo inverno (19 febbraio 2022).