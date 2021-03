Vaccini, l’Italia e la Ue bloccano l’export di 250mila dosi di AstraZeneca in Australia

Il provvedimento di Bruxelles sull’export è stato deciso in risposta ai ritardi di produzione della stessa AstraZeneca, dopo un calo di consegne che ha segnato la prima battuta d’arresto delle vaccinazioni Ue e scatenato malumori contro le stesse case farmaceutiche, accusate di violare gli accordi di fornitura concordati con la Commissione europea.

Il «meccanismo temporaneo di trasparenza e autorizzazione», come si chiama il provvedimento Ue, è in vigore dal 31 gennaio al 31 marzo, con possibilità di rinnovo. Il testo obbliga le società farmaceutiche a chiedere il permesso per le vendite a paesi terzi, compilando una richiesta che impone di precisare il totale delle dosi già esportate dal 31 ottobre 2020 e di quelle distribuite in Europa da dicembre 2020.

Il governo che riceve la richiesta deve prima avvertire la Commissione e poi produrre, entro due giorni lavorativi, una decisione ufficiale. La Commissione viene informata e si esprime. La palla torna poi al governo nazionale,che adotta una posizione favorevole o contraria all’autorizzazione d’accordo con l’opinione dell’esecutivo.

La Commissione si è affrettata a precisare che non si tratta di un bando alle esportazioni tourt court, ma di fatto il provvedimento consente una certa discrezionalità alle autorità nazionali sulla libertà (o meno) di esportare dosi oltre la Ue.

Il premier italiano Mario Draghi, alla video-riunione del Consiglio europeo del 25-26 febbraio, aveva chiesto con una certa insistenza alla Commissione perché la Ue non potesse fissare vincoli più rigidi rispetto all’export di dosi manufatte nella Ue.