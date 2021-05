Vaccini, l’Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca

Gli stop ad AstraZeneca

Il vaccino AstraZeneca ha anche avuto diversi stop in Europa a causa di sia pur rarissimi casi di trombosi. La decisione di non rinnovare il contratto tuttavia non ha nulla a che vedere con questo ed è legata solo al tema delle consegne non rispettate. Attualmente in Italia il vaccino è somministrato prevalentemente agli over-60 ma le ultime indicazioni delle autorità sanitarie sono favorevoli a un suo utilizzo anche per le persone con meno di 60 anni.

Tra gli altri Paesi, la Gran Bretagna ha fatto del vaccino AstraZeneca una colonna portante della sua campagna. Le ultime indicazioni prevedono solo che agli under-40 sia offerta la possibilità di avere un farmaco alternativo. La Danimarca è al contrario l’unico Paese europeo ad aver deciso di sospenderne precauzionalmente l’utilizzo per tutte le fasce di età a causa dei rasi casi di trombosi che si sono verificati.