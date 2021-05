Vaccini, per la seconda dose Pfizer Regioni in ordine sparso

2' di lettura

La raccomandazione del Cts di mercoledì 5 maggio che ha esteso fino a 42 giorni l’intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini anti-Covid di Pfizer (prima era 21 giorni) e Moderna (in precedenza 28) dovrebbe favorire la campagna vaccinale perché permette di coprire nel più breve tempo possibile i non vaccinati. Come si stanno regolando le Regioni? Come spesso accade in tema di sanità, ciascuno a suo modo.

Nel Lazio intervallo di 35 giorni

Dopo una resistenza iniziale il Lazio ha deciso che a partire da lunedì 17 maggio i richiami del vaccino Pfizer saranno portati da tre a cinque settimane, ossia 35 giorni. «Tutti gli interessati - ha spiegato la Regione - verranno avvisati in anticipo via sms e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura Commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del vaccino Pfizer a partire già dal mese in corso, determinando un aumento della copertura della popolazione». Chi, ad esempio, ha appuntamento per il richiamo il 17 maggio lo farà sempre nello stesso luogo e alla stessa ora ma due settimane più tardi: il 31 di maggio. Un’operazione che consentirà di recuperare circa 100mila slot di prenotazioni per le prime dosi nel mese di maggio. Il Lazio ha utilizzato il 97% delle dosi Pfizer ricevute. In attesa di rifornimenti, le scorte sono ridotte a 50.500 dosi.

Emilia-Romagna: «compromesso» di 35 giorni

Per il tempo tra la prima e la seconda dose di Pfizer, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini «noi abbiamo raccomandato esattamente quello che ha deciso il Lazio: ci teniamo su un livello di sicurezza e pensiamo che 35 giorni siano il giusto compromesso». Compromesso, ha aggiunto, «tra la necessità di disporre di più dosi per le prime somministrazioni e la possibilità di avere qualche giorno di recupero se qualcosa va storto per dare a tutti la seconda dose». L’Emilia-Romagna, come il Lazio, ha “consumato” il 97% delle dosi Pfizer ricevute.

Lombardia: intervallo 35/42 giorni

Anche la Lombardia si è adeguta alle nuove indicazioni. «Più persone vaccinate prima con allungamento intervallo tra prima e seconda dose Pfizer e Moderna» ha spiegato l’assessore al Welfare, Letizia Moratti. Risultato: a partire dal 7 maggio gli appuntamenti per la seconda dose sono stati fissati nell’intervallo 35-42 giorni.

Campania, a Napoli pausa di 40 giorni

Fino a domenica 9 maggio tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer o Moderna hanno ottenuto il richiamo dopo 21 giorni. Dal giorno successivo sono state applicate le sei settimane previste nella raccomandazione del Cts. La Asl Napoli 1 ha reso noto che «tutti coloro che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer e Moderna dovranno attendere non più 21 giorni per la seconda dose, bensì 40». Le nuove convocazioni verranno fatte tramite sms nel quale verrà indicato giorno ora e luogo per la somministrazione della seconda dose.