Vaccini, Lazio primo per copertura degli over 60. Il ritardo della Sicilia

Forse per la preoccupazione di fronte all’avanzata della variante Delta, forse per le restrizioni in arrivo legate all’uso del green pass, fatto sta che, seppure lentamente, cala il numero di persone con più di 60 anni che finora ha evitato (o non ha potuto) ricevere una dose di vaccino. Secondo i dati elaborati da Lab24 la platea resta sopra quota due milioni ma comunque in diminuzione rispetto all’inizio di luglio (2,6 milioni). Si confermano le forti differenze tra Regioni: se il Lazio ha vaccinato l’86,5% dei suoi ultra 60enni, la Sicilia è ferma al 70% con 290mila over 60 completamente fuori dal ciclo vaccinale.

In testa alla graduatoria

Sono sette le Regioni (o province autonome) in cui la percentuale di vaccinati over 60 è superiore all’80%: si tratta di Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Puglia, Lombardia e Veneto.

Sicilia in coda

Tra le grandi Regioni il primato per la quota di vaccinati nelle fasce sopra i 60 anni va alla Sicilia: nell’isola un quinto dei più anziani (20%) non ha ricevuto nessuna dose. Percentuali molto alte (18) anche nella provincia autonoma di Bolzano e in Calabria.

In attesa

Nella valutazione dei dati va considerato anche lo stadio intermedio della profilassi, quello della prima dose. Risulta così che la Liguria, dove i “completamente vaccinati” sono solo il 70,8% (poco sopra la Sicilia), ci sia un’alta percentuale di chi attende la seconda dose: quasi il 15%.

L’iniziativa della Sardegna

Alcune regioni cercano di recuperare terreno. Come la Sardegna che ha organizzato un open day permanente in nove hub vaccinali dove negli scorsi giorni sono stati vaccinati 5mila ultrasessantenni che non si erano ancora sottoposti alla prima dose anti Covid. Manca all’appello ancora il 14,8%.