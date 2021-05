Vaccini sul luogo di lavoro, dati accessibili solo al medico aziendale

3' di lettura

La vaccinazione anti-Covid sul luogo di lavoro è questione del medico aziendale. E questo non soltanto nella fase della somministrazione del farmaco ma anche in tutta la procedura di raccolta delle adesioni e di predisposizione del calendario vaccinale.

Nessun dato sensibile al datore di lavoro

Il datore di lavoro non può conoscere l’identità di chi si vaccina e deve anche esimersi dal raccogliere e utilizzare altri dati personali connessi con l’iniziativa. Neanche il consenso del lavoratore gli può permettere di farlo, perché in tale ambito l’autorizzazione del dipendente non basta. In ogni caso, la mancata effettuazione del vaccino non può – a meno che non si tratti di personale sanitario – avere ricadute sul rapporto di lavoro.

Il provvedimento del Garante della privacy

Sono tutte precisazioni contenunte nel provvedimento 198/2021 che il Garante della privacy ha messo a punto mentre la campagna di vaccinazione in azienda si appresta e entrare nel vivo. Si tratta di prime indicazioni che l’Autorità si riserva di calibrare meglio una volta chiarito del tutto il quadro normativo di riferimento. Una “fuga in avanti” del Garante che potrebbe essere anche letta come un ammonimento al Governo perché non dimentichi le regole sulla privacy, come è avvenuto con il pass vaccinale, sul quale l’Authority della riservatezza ha di recente sollevato più di un dubbio.

Datore indica solo dosi di vaccino necessarie

Dunque, il regista dei vaccini sui luoghi di lavoro deve essere il medico competente, eventualmente coadiuvato da altro personale sanitario. A lui spetta raccogliere le adesioni volontarie dei lavoratori che intendono vaccinarsi e stabilire il numero e il tipo di dosi necessarie. Sulla base delle informazioni fornite dal medico, il datore di lavoro deve presentare il piano vaccinale alla Asl competente, ma nel piano deve essere indicato solo il quantitativo di vaccini necessario, senza alcun riferimento a dati che possano rivelare l’identità di chi aderisce alla campagna.

Dati informatici devono essere custoditi e protetti

Se per raccogliere le informazioni sulle adesioni dei dipendenti vengono utilizzati strumenti (per esempio, applicativi informatici) nella disponibilità del datore di lavoro, devono essere adottati accorgimenti tecnici e organizzativi perché i dati personali dei lavoratori non entrino – «neanche accidentalmente», scrive il Garante – nella disponibilità dell’azienda. Se, invece il datore di lavoro decide di affidare i vaccini a strutture sanitarie private o a quelle dell’Inail, si deve fare in modo che i dipendenti si rivolgano direttamente a queste ultime.