Vaccini, Magrini: «AstraZeneca è sicuro, senza limiti di età». In Francia andrà solo agli over 55

«I benefici del vaccino Astrazeneca superano i rischi. É un vaccino per l'attuale campagna di immunizzazione e senza limiti d'età e controindicazioni per l'uso. Questo vaccino non è associato ad aumento complessivo del rischio trombotico e tromboembolico». Lo ha detto il direttore generale di Aifa Nicola Magrini nel corso della conferenza stampa che segue il pronunciamento dell’Ema sul vaccino Astrazeneca. «Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa revocato il divieto d'uso per il vaccino di AstraZeneca», ha spiegato Magrini, sottolineando che i casi trombotici sono stati 25 su 20 milioni di vaccinazioni, esattamente 18 sono stati i casi di trombosi dei seni cavernosi cerebrali e 7 di coagulazione su 20 milioni di vaccini. «I vaccinati possono stare tranquilli», ha precisato Magrini rispondendo a una domanda.

Francia, AstraZeneca solo per chi ha più di 55 anni

Mentre è in svolgimento la conferenza stampa in Italia l’Alta autorità per la Salute francese ha raccomandato l’uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni. L'organismo francese ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino dopo la sospensione per tre giorni a causa di un possibile legame con i casi di trombosi emersi in Europa. Ema, scrive L’Alta autorità francese, «ha identificato un possibile aumento di rischio di coagulazione intravascolare disseminata e di tromboflebite cerebrale nelle persone di meno di 55 anni». É il motivo per il quale l'agenzia «raccomanda, al momento, di utilizzare il vaccino AstraZeneca soltanto per le persone di 55 anni e oltre, che costituiscono la grandissima maggioranza delle persone attualmente prioritarie». Per il vaccino AstraZeneca si tratta di una decisione piuttosto sorprendente, considerando che, quando è stato aperto al pubblico, soltanto 3 mesi fa, era riservato a chi ha meno di 65 anni. «L'età - ha spiegato Dominique Le Guludec, la presidente della HAS - è il fattore principale di rischio che espone le persone a sviluppare forme gravi» di Covid.

Magrini: «É fisiologico che i casi si concentrino lì»

Magrini ha chiarito che «é fisiologico che i casi si concentrino fra gli under 55», perchè il vaccino è stato somministrato agli under 55.

Non ci sono avvertenze speciali per le donne che prendono la pillola

Magrini ha specificato, rispondendo a una domanda, che non sono necessari trattamenti prima e dopo la vaccinazione. E va quindi evitato l’uso preventivo di antinfiammatori e anticoagulanti in occasione della somministrazione del vaccino anti-Covid. Magrini ha chiarito che nell’utilizzo del vaccino AstraZeneca «non ci sono avvertenze speciali, nemmeno per le donne che assumono la pillola anticoncezionale, né per chi ha coagulopatie». Sul basso costo del vaccino ha precisato che il prezzo calmierato - il vaccino costa 1,78 euro - è «un merito che AstraZeneca ha» ed ha ricordato che per scelta etica dell’azienda è stato varato come «un vaccino per il Suld del mondo». Nei prossimi giorni sarà diffuso un documento ufficiale Aifa contro un uso preventivo di medicinali come aspirina, tachipirina o eparina: «Non c'è nessun nesso dimostrato con rischi tromboembolici, si evidenzia, e non ci sono indicazioni in tal senso neanche per donne che usano la pillola», ha ribadito Magrini.



Non è dimostrato il nesso causale con eventi trombotici

«Il nesso causale con eventi rari trombotici non è dimostrato, ma saranno avviati ulteriori studi. La preoccupazione giustificata nata dalla segnalazione di questi pochi casi di una certa gravità ha portato alla sospensione della campagna vaccinale in Ue. Ma gli eventi rari si possono conoscere meglio solo dopo l'utilizzo. Non c'è ad oggi un legame causale», ha spiegato ha detto Magrini, precisando che sono stati 18 i casi di trombosi dei seni cavernosi cerebrali e 7 di coagulazione su 20 milioni di vaccini.