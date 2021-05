Vaccini ai maturandi, ecco le regioni già partite e le iniziative sul territorio

2' di lettura

È partita il 26 maggio in Sicilia, prima regione in Italia, la vaccinazione degli studenti che affronteranno l'esame di maturità il prossimo 16 giugno. La maggior parte ha ricevuto il siero Johnson & Johnson, alcuni AstraZeneca. Nel Lazio le prenotazioni sono aperte dal 27 maggio, mentre le vaccinazioni (Pfizer) si terranno nelle giornate del 1,2 e 3 giugno.

Le iniziative sul territorio

Ma iniziative analoghe si registrano anche altrove. A Pescara è attiva dal 27 maggio la piattaforma per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata ai ragazzi impegnati negli esami di maturità. La Valle d’Aosta ha annunciato per il 2 giugno l'Astra Open Day, a cui potranno aderire tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni.

In Lombardia dal 2 giugno si vaccina la fascia 16-29 anni

La Lombardia ha invece scelto la strada di aprire dal 2 giugno i vaccini a tutti i cittadini compresi nella fascia di età che va dai 16 ai 29 anni, quindi anche i maturandi. Il governatore della Puglia Michele Emiliano si è detto contrario ad open day specifici per i maturandi: la sua proposta è di vaccinare tutta la popolazione scolastica «per poter riportare i nostri studenti in presenza senza rischi».

Verso vaccini liberi per tutti dal 10 giugno

Al momento tutte le regioni hanno attivato le vaccinazioni nella fascia over 40. Alcune come la Lombardia hanno aperto anche agli over 30. E sarebbe in arrivo una circolare che potrebbe portare dal 10 giugno all’abolizione delle fasce d’età, consentendo a tutti gli italiani di prenotare il vaccino.

In attesa del via libera dell’Ema per la fascia 12-16 anni

Quanto poi al previsto via libera dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) al vaccino anti Covid per bambini e ragazzi nella fascia di età 12-16 anni, nel Lazio, appena arriverà il via libera delle agenzie regolatorie, internazionali e nazionali, la Regione si è detta è pronta a «coinvolgere tutti i pediatri».