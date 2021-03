Vaccini a Milano, come funziona il primo drive through per duemila dosi al giorno Ma l’avvio del più grande centro d'Italia si è chiuso male. Sospese le dosi Astrazeneca, sospesa la somministrazione. Le persone in coda tornano a casa di Luca Benecchi

Ma l’avvio del più grande centro d'Italia si è chiuso male. Sospese le dosi Astrazeneca, sospesa la somministrazione. Le persone in coda tornano a casa

Angela è un'insegnante, tira giù il finestrino della piccola automobile nera e si ferma nel parcheggio. Si ferma ad aspettare il suo quarto d’ora. Il suo sguardo esprime un po' di preoccupazione ma scuote con la testa: no, non ha voglia di parlare. Difficile darle torto. Non c'è molto da aggiungere. Milano se possibile è più spettrale di un anno fa. I bambini sono tutti davanti a un computer, le saracinesche dei negozi sono abbassate e il traffico è più che dimezzato. Ospedali in affanno. Eppure la speranza passa anche da questo enorme spiazzo d'asfalto. Angela si è appena vaccinata nel drive through di via Novara, al parco di Trenno.



Obiettivo: 2mila vaccinazioni al giorno

Fino a domenica 14 marzo qui si facevano solo tamponi, ora nei propositi delle Forze Armate si possono già raggiungere i seicento vaccini al giorno. A pieno regime, si dice, si potranno raggiungere fino a duemila somministrazioni quotidiane. Fosse confermato, ci fossero le dosi da iniettare, sarebbe una buona notizia.



Saranno due le linee ad essere adibite in punti vaccinali mentre le altre otto, per il momento, continueranno ad essere utilizzate per l'attività di screening attraverso i tamponi molecolari e i test rapidi Sars-Cov2. Prossimamente, in base alle richieste e alle esigenze, potranno essere riconvertite anche le altre postazioni.

L’area occupata è di circa 2.000 metri quadrati e un parcheggio di 20.000 metri quadrati: è il più grande centro italiano adibito a servizi e prestazioni sanitarie stando seduti in automobile.



Orari e tempi di attesa

L’orario sarà dalle 8.30 alle 17.30 e a cominciare sono appunto i docenti, con il vaccino AstraZeneca (ora sospeso in attesa della valutazione dell’Ema). Dall’accettazione alla somministrazione, i tempi calcolati sono di 5 minuti senza scendere dall'auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l'attesa all'interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse.



Per il momento non ci sono file, non c'è il “popolo” che attende la liberazione dall'incubo della pandemia. Con i primi insegnanti, ci sono solo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo (no, il sindaco non c’era).