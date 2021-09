Vaccini, il Nord traina la ripresa delle prime dosi: Veneto in testa. Male la Sicilia

1' di lettura

È ancora un’Italia a due velocità quella che emerge esaminando i dati della vaccinazioni dopo il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre che estende l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Con un Nord che accelera e un Sud che frena.

Prime dosi ripartite

Le nuove dosi sono ripartite. Nella prima settimana post Cdm, dal 17 al 23 settembre, in base ai dati di Lab 24, le nuove dosi somministrate (inclusi monodose J&J e dosi uniche di chi ha contratto precedentemente l'infezione) sono state 568mila rispetto alle 478mila della settimana precedente (10-16 settembre), con un incremento del 19%. Ma l’andamento non è affatto omogeneo a livello nazionale

Veneto nel gruppo di testa

Sono le regioni del Nord a trainare la corsa. I picchi maggiori si registrano in Valle d’Aosta, che raddoppia le nuove dosi in una settimana (+98,7%), Veneto (+77,3%), Trentino (+73,3%). Significativi sono anche gli incrementi fatti registrare da Emilia-Romagna (+37,8%), Friuli Venezia Giulia (+31,5%) e Lombardia (+24,3%)

VARIAZIONE PERCENTUALE NUOVE DOSI SETTIMANALI Variazione percentuale settimanale (17-23 settembre rispetto a 10-16 settembre) del numero totale di somministrazioni di prime dosi (inclusi monodose e pregresse infezioni, ovvero chi ha già avuto il covid e conclude così la vaccinazione). Dato per regioni e province autonome italiane

Più indietro il centrosud

Gli aumenti sono più contenuti al centro (Lazio +15,6%) e soprattutto al Sud: +9,9% in Calabria; +5,1% in Campania e +3,3% in Puglia.

Sicilia maglia nera con segno meno

Ma soprattutto colpisce il dato della Sicilia, unica regione a registrare un arretramento delle prime dosi rispetto alla settimana precedente l’annuncio dell’obbligo del green pass al lavoro (-0,9%). E questo malgrado la regione sia all’ultimo post in Italia per vaccinati: solo il 70,1% degli over 12 è completamente immunizzato, a fronte di una media nazionale del 78,2%.