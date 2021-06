Vaccini, nove Regioni alla conta dei sanitari no-vax

3' di lettura

Mentre la Zecca ha appena coniato una moneta dedicata alle professioni sanitarie per rendere omaggio allo sforzo e all’impegno profuso al servizio del Paese nell’anno segnato dalla pandemia da Covid-19, le Regioni avviano le prime procedure per la sospensione di operatori sanitari non ancora vaccinati. Medici, infermieri, operatori delle professioni sanitarie e assistenti socio-sanitari che, senza un motivo valido (ad esempio la guarigione dal Covid da meno di sei mesi) non hanno ancora rispettato l’obbligo vaccinale imposto dalla legge e non risultano neanche prenotati.

Una platea di 45.753 professionisti, pari al 2,36% della categoria (solo lo 0,2%, hanno precisato i sindacati di categoria, rappresentato da medici), secondo l’ultimo report settimanale della struttura commissariale. Concentrati in sole nove Regioni: i più numerosi sono in Emilia-Romagna (14.390, il 7,9% rispetto al numero di operatori sanitari in tutta la Regione, Sicilia (9.214, pari al 6,5%), Puglia (9.099, che corrisponde al 6,5% della categoria nella regione) e Friuli Venezia Giulia (5.671, pari all’11,9%).

Dal cambio mansioni alla sospensione

Per questi operatori sanitari, ha spiegato il segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao-Assiomed, Carlo Palermo, la legge 76 del 2021 prevede in prima istanza «che possano essere addetti allo svolgimento di altre mansioni non a contatto con i pazienti, ma ciò solo ove possibile; in secondo luogo, l’operatore o il medico può essere messo in ferie forzose. In ultima istanza, si ricorre alla sospensione dalla professione senza il recepimento dello stipendio. Non è però contemplata la possibilità di licenziamento e la norma ha comunque validità fino al 31 dicembre 2021».

Ad ogni modo, ha sottolineato Palermo, «i medici non vaccinati, sul totale degli operatori sanitari, e per i quali le asl potrebbero avviare i procedimenti di sospensione, sono una percentuale molto bassa: non più dello 0,2%, pari a circa 200-300 medici sul territorio nazionale». La posizione del sindacato è «chiara e netta»: «I medici non possono non vaccinarsi poiché è inammissibile che i luoghi di cura come gli ospedali possano trasformarsi in luoghi di potenziale contagio epidemico per i cittadini».

«Percentuale basse nelle strutture private»

Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), afferma che «nelle strutture pubbliche quasi tutti gli infermieri sono vaccinati, e siamo sopra al 95%, mentre nelle strutture private e nelle Residenze sanitarie assistite Rsa per anziani la percentuale è purtroppo più bassa».