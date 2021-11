Vaccini: le novità spiegate da Speranza, Figliuolo e Locatelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il ministro della Salute Speranza, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo, il coordinatore del Cts Franco Locatelli terranno una conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale, alle ore 10.30 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Lo faranno per ribadire le motivazioni scientifiche alla base della scelta di somministrare la terza dose e per rilanciare la campagna vaccinale, anche in vista dell’arrivo della stagione più fredda che si porta dietro le malattie respiratorie.

Con la curva del virus in risalita e uno zoccolo duro di 7 milioni di italiani che continuano a non vaccinarsi, è fondamentale accelerare “con forza” sulla terza dose. Il governo spinge la campagna sulla dose booster per evitare un nuovo aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, e apre alle vaccinazioni ai più piccoli: le somministrazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni potrebbero essere autorizzate già a Natale se arriverà il via libera dell’Ema. «Aspetteremo il pronunciamento dell’Ema - conferma il ministro della Salute Roberto Speranza - Se i nostri scienziati diranno che la vaccinazione è efficace e sicura, seguiremo l’evidenza scientifica».

Loading...

Partito lo sprint per la terza dose

A lanciare lo sprint per la terza dose è una circolare del commissario per l’emergenza Francesco Figliulo che si è rivolto alle Regioni chiedendo di “rafforzare” l’opera di sensibilizzazione dei cittadini. Il generale cita il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, quando sostiene che l’Europa stia correndo il rischio di ritrovarsi con una “pandemia dei non vaccinati”, anche se l’Italia non è oggi nelle condizioni della Gran Bretagna o della Germania.

Prime dosi al ralenti

I dati sono chiari: le prime dosi arrancano. Erano 345mila quelle somministrate tra il 15 e il 22 ottobre, sono scese a 184mila tra il 22 e il 29. I nuovi vaccinati sono ormai meno di 20mila al giorno. Ecco perché è fondamentale spingere la terza dose, quella che anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha già fatto qualche giorno fa allo Spallanzani. «Dobbiamo accelerare - incalza Speranza - la terza dose è un pezzo fondamentale della nostra strategia, con essa alziamo il livello di protezione soprattutto nei più fragili».

Terza dose a 6 mesi dalla conclusione del ciclo

Nella circolare Figliuolo ribadisce ancora una volta la necessità che venga fatta a 6 mesi dalla conclusione del ciclo e indica quali siano le categorie alle quali è destinata: i soggetti ad elevata fragilità, il personale sanitario, gli ospiti e il personale delle Rsa, coloro che si sono vaccinati con il monodose Johnson & Johnson e tutti gli italiani che hanno più di sessant’anni. Niente booster, almeno per il momento, per professori, forze di polizia e militari e per gli under 60, «salvo eventuali future raccomandazioni».