Vaccini, i numeri aggiornati sul personale della scuola: 12,8% ancora a zero dosi

2' di lettura

A inizio agosto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo aveva scritto alla Regioni per sollecitare l’invio entro il 20 agosto di «dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale» nella scuola. Il report settimanale, datato proprio 20 agosto, sembra già riflettere questa operazione di chiarezza: secondo l’ultimo aggiornamento la popolazione del personale scolastico non ancora vaccinata di 186.571 persone, pari al 12,82%.

L’incremento in una settimana

Una settimana prima (13 agosto) erano ancora sopra quota 200mila: per l’esattezza 213.277 (pari al 14,5%). Una differenza di 26.706 vaccinati che comunque segna un cambiamento: nelle tre settimane precedenti (23 luglio-13 agosto) c’era stato un incremento tre volte inferiore (+8.855).

Loading...

Le Regioni in ritardo (e le cifre non definitive)

Sicilia, Sardegna e Calabria - rispettivamente con il 54,49, il 67,07 e il 67,17% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale in questa categoria - restano le tre regioni con il più basso numero di immunizzazioni del personale scolastico.

In alcune regioni il dato sul personale scolastico non vaccinato è molto basso o pari a zero (in questo caso Friuli Venezia Giulia e Campania). Ma non si tratterebbe ancora di cifre definitive in quanto diversi dati - che le Regioni stanno comunicando alla struttura commissariale - sono ancora in corso di verifica. Tra gli elementi variabili c’è la platea vaccinale, che cambia a seconda del numero di lavoratori di questa categoria impegnati in una determinata regione diversa dalla propria.

Green pass obbligaorio dal 1° settembre

Il commissario Figliuolo aveva chiesto di fare chiarezza sulla situazione vaccinale tra il personale scolastico perché le cifre ufficiali non sembravano ancora in grado di fotografare la realtà: l’elenco degli insegnanti a disposizione del ministero dell’Istruzione registra solo una parte dei docenti e una buona parte dei professori vaccinati potrebbe essere inevitabilmente sfuggita al censimento. Dal 1° settembre professori e personale non docente dovranno avere ed esibire la certificazione e se non lo faranno scatteranno le sanzioni: il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e dopo 5 giorni il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. I controlli spetteranno ai dirigenti scolastici.