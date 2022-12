Vaccini, obblighi e divieti: prevale sempre l’interesse pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Con un unico, stringato, comunicato la Corte costituzionale ha reso noto l'esito di un giudizio che riguardava delicate questioni relative agli obblighi di vaccinazione e investiva nel suo complesso le strategie dello Stato nella lotta alla pandemia. Naturalmente possiamo solo fare qualche previsione, limitandoci a immaginare quello che la sentenza preciserà nel corpo della motivazione. Tuttavia, fin da ora, almeno una considerazione può essere spesa senza troppo timore d'essere smentiti.

Privilegiato l’interesse collettivo

Nel dichiarare in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate da cinque uffici giudiziari, i giudici di Palazzo della Consulta sembrano proprio avere confermato le tendenze già emerse in alcuni propri precedenti, nei quali si era a chiare lettere privilegiato l'interesse collettivo alla salute rispetto ai diritti dei singoli, pure assai rilevanti quali l'autodeterminazione o il lavoro.

Le poche righe uscite dall'ufficio stampa non consentono certo di percorrere le anse di quelle che saranno le argomentazioni della Corte e dunque, come ripetono i più saggi tra i commentatori, occorre attendere le motivazioni. Ciò non significa, però, che oltre a intuire quale sia stata una delle ragioni di fondo della decisione, non si possano azzardare altresì alcune riflessioni per ieri, oggi e domani.

Scelte ragionevoli del legislatore

Per il passato, la Corte sembra aver confermato la ragionevolezza delle scelte del legislatore circa l'imposizione degli obblighi vaccinali agli operatori sanitari, qualunque sia la funzione da essi svolta, ovvero che sia o meno a contatto con i pazienti. Allo stesso modo, è stata ritenuta non sproporzionata la norma che escludeva dallo stipendio il personale sanitario e scolastico sospeso dal lavoro perché non vaccinato. Infine, è stata definita non ammissibile una questione proposta dal Tar Lombardia che discendeva dal caso di una psicologa non vaccinata, che non poteva esercitare la professione nemmeno a distanza, perché sospesa dall'ordine professionale.

Alcune questioni potranno anche essere state risolte per ragioni processuali, ma certo la diversità delle vicende portate all'attenzione della Corte, e con esse degli interessi in gioco, lascia intendere che dal punto di vista del giudice delle leggi l'operato del nostro Governo (o forse addirittura dei nostri Governi) nei momenti più difficili della pandemia non sia da censurare. E forse quindi non è del tutto fuori luogo la pur cauta soddisfazione espressa da chi in questi anni ha ricoperto il ruolo, davvero non invidiabile, di ministro della salute.