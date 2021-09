Vaccini, obiettivo 80%: testa a testa tra Lazio e Lombardia

2' di lettura

L'obiettivo dichiarato dal commissario Figliuolo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 anni entro fine settembre si avvia a essere centrato. L’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia, in base alle elavorazioni di Lab24, è di 254.824. A questo ritmo ci vorrebbero 15 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo sarebbe raggiunto già il 24 settembre.

Si tratta di un traguardo importante ma non risolutivo. Con la variante delta più contagiosa, avanza la consapevolezza nel mondo scientifico che l'asticella per impedire la circolazione del virus dovrà essere probabilmente alzata. E al ministero della Salute si ragiona infatti su una soglia di almeno il 90% di immunizzati tra gli over 12, un numero giudicato sufficiente per poter gestire l’epidemia senza troppe ripercussioni sul sistema ospedaliero, mentre l’ipotesi di eliminare del tutto il virus ormai è considerata una missione improbabile.

Testa a testa tra Lombardia e Lazio

Intanto però già alcune regioni si avviano a centrare il primo traguardo dell’80%. In base alle elaborazioni di Lab24 (aggiornate al 9 settembre) in testa ci sono testa a testa Lazio e Lombardia, con il 78,7 per cento di over 12 vaccinati (doppia dose o monodose J&J). Nelle due regioni sono state immunizzate rispettivamente 4 milioni e 7 milioni di persone. Anche se l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in base agli ultimi dati più aggiornati in suo possesso dichiara che «nel Lazio è stato immunizzato l’80% della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%». Al terzo posto il Molise con il 78,2% di over 12 vaccinati. E al quarto la Puglia con il 77%.

Sicilia in fondo alla classifica



In fondo alla classifica ci sono Sicilia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria. Tutte abbondantemente sotto la media italiana del 73,7 per cento. La Sicilia è all'ultimo posto con solo il 66% di over 12 completamente vaccinati e il 25,9% senza neppure una dose. Al penultimo posto l'Alto Adige con il 66,5% di immunizzati. E al terzultimo la Calabria a quota 68,1 per cento.

Due diversi metodi di calcolo della popolazione

Va fatta però una precisazione. Le percentuali dei vaccinati sono calcolati da Lab24 considerando come platea vaccinabile di riferimento la popolazione over 12 residente in Italia in base all’ultimo aggiornamento Istat del 1° gennaio 2021 (in tutto 53,4 milioni di persone). La platea vaccinale presa in considerazione dal commissario Figliuolo è invece basata sui dati forniti dalle regioni dei titolari di “Tessera Sanitaria” o di certificati sanitari come il tesserino Stp (stranieri temporaneamente presenti) riconosciuto ai migranti irregolari. Si tratta di una platea più ampia (54 milioni di persone) perché comprensiva anche per esempio di richiedenti asilo non ancora iscritti all’anagrafe ma iscritti al servizio sanitario e perciò titolari di tessera sanitaria.