Vaccini, oggi si riprende con gli insegnanti. Dai supermercati agli alberghi, ecco le categorie in pole

5' di lettura

L’annuncio è giunto dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in occasione del question time alla Camera. Subito, già da oggi, riaprono le prenotazioni per vaccinare gli insegnanti e il personale della scuola, e i professori universitari.Un ritorno alla logica delle categorie, partendo dal fatto che la campagna vaccinale sta gradualmente raggiungendo una fetta via via maggiore di persone anziane e fragili. Arriva così il turno per quelle 390mila persone del settore che, con il nuovo governo e la nuova regia della campagna di vaccinazione, erano rimaste fuori dalla corsa vaccinale, in quanto si era deciso di abbandonare il criterio per categorie e di adottare quello per classi di età.

Un’operazione, quella del ritorno all’immunizzazione del personale di scuola e università, che si svilupperà in parallelo a quella “prioritaria”, ovvero la copertura vaccinale di over 80, poi persone tra i 79 e i 70 anni, infine over 65. Dopodiché, ma solo allora, si passerà a coloro che «devono far ripartire l’Italia». «Avremo la possibilità di andare in maniera parallela e multipla e vaccinare le classi in età lavorativa in modo da ridare sicurezza anche dal punto di vista economico», ha spiegato.

Loading...

A metà maggio le vaccinazioni in azienda

Figliuolo è al lavoro con le regioni sul protocollo per le vaccinazioni anti Covid nelle grandi aziende. Si comincerà a metà maggio o alla fine del mese (allo stato attuale sono 737 i siti produttivi già accreditati dall’uffici del commissario, le autorizzazioni proseguiranno nei prossimi giorni). In una prima fase le somministrazioni potrebbero limitarsi a qualche centinaio.

Supermercati e servizi alla persona in prima fila

Da giugno, una volta messi in sicurezza gli over 65 (molto da questo punto di vista dipenderà dalla disponibilità di vaccini, ne sono attesi 15-17 milioni da qui al 31 maggio) potrebbe scattare la vaccinazione di alcune categorie produttive. Le priorità saranno indicate dall’Inail, prendendo in considerazione alcuni parametri, tra cui il rischio contagio sul posto di lavoro e le indicazioni date dalle regioni sulla diffusione del Covid sul territorio. Nella lista delle categorie che saranno vaccinate con priorità dovrebbero entrare i lavoratori del commercio al dettaglio, tra cui i supermercati, quelli dei trasporti e della logistica, e quelli che operano nell’ambito dei servizi alla persona, e quindi parrucchieri ed estetisti.

Priorità ai lavoratori del turismo

Considerata l’accelerazione sulla riapertura del turismo impressa dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha giocato d’anticipo rispetto al green pass europeo delineando un pass nazionale per venire in Italia già dalla metà di maggio, anche i lavoratori di alberghi e ristoranti (dai receptionist ai camerieri) potrebbero rientrare tra le classi produttive a cui sarà data la priorità nelle vaccinazioni. «Una volta vaccinata la popolazione fragile, può essere opportuno fare delle valutazioni anche per gli operatori del turismo», ha detto il ministro Garavaglia, sottolineando che il settore ha perso 28 miliardi di euro e 1,5 punti di Pil.