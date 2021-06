Vaccini, ok alla seconda dose di Astrazeneca per gli under 60: ecco cosa stabilisce la nuova circolare del ministero

Nella circolare dell’11 giugno, infatti, lo stesso Rezza precisava che «per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose».

Il parere del Cts dell’11 giugno

Nel parere del Cts dell’11 giugno, va detto, non veniva espressa un’indicazione perentoria, come poi ha scelto di fare il ministero della Salute, a favore dell’uso di vaccini mRna dopo la prima dose di Astrazeneca in soggetti sotto i 60 anni d’età. In quel documento, infatti, gli esperti del Comitato dopo una lunga premessa sullo scenario epidemiologico e gli sviluppi positivi registrati a seguito delle vaccinazioni in termini di controllo della diffusione dell’epidemia scrivevano innanzitutto «che, per quel che riguarda la seconda dose, è raccomandato continuare la somministrazione con il vaccino Vaxzevria per i soggetti di età superiore a sessanta anni».

L’orientamento espresso dai tecnici

Al di sotto dei sessanta, si legge nel parere dell’11 giugno, «pur essendo, come sopra ricordato, i fenomeni trombotici assai meno frequentemente associabili alla somministrazione della seconda dose, in ottemperanza a un principio di massima cautela ispirato a prevenire l'insorgenza di fenomeni Vitt in soggetti a rischio estremamente basso di sviluppare patologia Covid-19 grave, nonché in ottemperanza del principio di equo trattamento sopra richiamato, si ritiene raccomandabile l'utilizzo di un vaccino a mRNA nei soggetti di età inferiore ai 60 anni. La somministrazione della seconda dose a mRNA dovrebbe avvenire – sulla base di studi disponibili – a una distanza compresa tra le 8 e le 12 settimane dalla somministrazione della prima dose di Vaxzevria».