Vaccini, gli ostacoli alla licenza obbligatoria Per produrre su larga scala serve know how, non basta sospendere i brevetti di Enrico Zanoli

I mezzi di comunicazione hanno recentemente riportato prese di posizione diffidenti, se non critiche, al sistema dei brevetti, e i timori che essi possano ostacolare un’ampia disponibilità dei vaccini contro la pandemia.

Attribuire le limitazioni nella disponibilità dei vaccini ai brevetti, tuttavia, è errato e fuorviante. Intendiamoci: il brevetto può essere usato in modo socialmente responsabile, quindi con ricadute positive su economia e società, oppure – in alcuni settori particolari come quello della sanità – in modo poco attento ai bisogni della collettività. Un uso spregiudicato può però essere contrastato e trova precisi limiti nella legislazione nazionale e internazionale.

Le critiche verso le industrie farmaceutiche sull’accesso ai farmaci, soprattutto nei Paesi del Terzo Mondo, furono particolarmente acute a fine anni 90, e riguardavano il prezzo elevato dei farmaci per la cura dell’Aids. Alcune grandi industrie che avevano sviluppato il “cocktail” efficace contro l’Aids tentarono di applicare un prezzo di vendita troppo elevato per questi Paesi e i brevetti che li tutelavano impedivano, a chi avrebbe potuto, di produrne i generici.

La “crisi” venne risolta introducendo specifiche deroghe agli accordi sul rispetto internazionale della proprietà intellettuale, cioè gli accordi Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) stipulati tra i Paesi aderenti alla Wto. Questa deroga – nota come Dichiarazione di Doha – stabilì il principio che gli accordi Trips non devono impedire ai Paesi membri della Wto – in caso di emergenze sanitarie – di adottare misure di protezione della salute pubblica e accesso ai farmaci, inclusa la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti relativi ai farmaci e alla loro produzione, come pure il diritto di importare le loro versioni generiche ai Paesi che non hanno la capacità di produrli.

Un primo fondamentale strumento di gestione emergenziale è, quindi, la licenza obbligatoria, che il titolare del brevetto è obbligato a concedere a un’altra azienda capace di produrre il prodotto brevettato, quando quel titolare non intende produrlo o importarlo in un dato Stato, o lo fa in misura insufficiente a soddisfarne i bisogni. Ci devono però essere all’interno del Paese le conoscenze, il know-how e la capacità produttiva all’altezza del compito. Va inoltre tenuto presente che, secondo il Codice della Proprietà Industriale (Art. 70.1), l’obbligo a concedere la licenza decorre, però, solo dopo che sono trascorsi 3 anni dalla data di rilascio del brevetto o 4 anni dalla data di deposito, se questo termine scade dopo il precedente.