Vaccini agli over 50, dal ministero della Salute 600mila segnalazioni di chi non rispetta l’obbligo

In Italia ci sono ancora 1,248 milioni di persone con più di 50 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid e che, quindi, non hanno rispettato l’obbligo di immunizzazione imposto dal Governo di Mario Draghi. A distanza di due mesi dall’introduzione della misura e dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm del 4 marzo, il ministero della Salute ha inviato all’Agenzia delle entrate le prime 600mila segnalazioni di persone inadempienti (tramite codice fiscale). Tra queste, non solo chi è ancora a zero dosi ma anche tutti coloro che non hanno rispettato i tempi previsti tra le dosi del vaccino. Per chi, dopo le verifiche, risulterà non avere motivo di esenzione dall’obbligo vaccinale, scettrà una multa (una tantum) di 100 euro.

Costa: per over 50 ipotesi solo tampone per andare al lavoro

L’obbligo vaccinale per gli over 50 rimarrà in vigore fino al 15 giugno, quindi ben oltre la fine dello stato di emergenza (31 marzo). Per questa fascia d’età, inoltre, l’accesso al luogo di lavoro è consentito solo con il certificazione verde rafforzata. Ma qualcosa potrebbe cambiare. «La valutazione che stiamo facendo - ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - è di verificare l’opportunità, pur mantenendo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro con il green pass base (anziché quello rafforzato), ossia facendo il tampone rapido ogni due giorni. Un’ipotesi che potrebbe dare la possibilità di tornare al lavoro per chi non si è vaccinato e anche per allentare la tensione».