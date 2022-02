Obbligo di vaccino per gli over 50, pioggia di diffide contro l’invio delle multe

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Da una parte le perplessità espresse dal Garante per le Privacy. Dall’altra una serie di modelli in fac-simile di denunce/querele fatte pervenire all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ader). Sta di fatto che la sanzione di 100 euro prevista dal Governo per gli over 50 che dal 1° febbraio non risultano vaccinati contro il Covid non è stata per ora mai comminata, ed è rimasta solo sulla carta. Secondo quanto risulta dal report del governo aggiornato al 18 febbraio, a tre settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per le persone che hanno più di cinquant’anni ci sono ancora 1,3 milioni di “renitenti” all’immunizzazione anti-Covid in questa fascia d’età.

La norma e la stretta sugli over 50 fino al 15 giugno

È una storia che sa inevitabilmente di paradosso. Partiamo dalla norma. Il decreto legge (1/2022), recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore) all’esame della Camera in prima lettura, ha introdotto dal’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per le persone di età superiore a 50 anni. L’obbligo non sussiste – e la somministrazione del vaccino può essere omessa o differita – in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia.

Loading...

La sanzione

Se l’obbligo vaccinale non viene rispettato, il decreto prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, e delinea tre casi. Il primo: persone over 50 che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario. Secondo caso: persone che a decorrrere dal 1° febbraio 2022 non hanno effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario. Terzo e ultimo caso: persone che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Chi commina la sanzione e la procedura prevista

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 100 euro. Vediamo tutti i passaggi della procedura.

• Tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, il ministero della Salute (soggetto competente all’irrogazione della sanzione) comunica alle persone inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.