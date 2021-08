Vaccini, gli over 60 non vaccinati sotto quota 2 milioni. Focus sui 50enni

2' di lettura

Sono molte ma in diminuzione: le persone con più di 60 anni che non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino contro il Coronavirus scendono sotto quota due milioni (1,814 milioni), pari al 10,1%. Una platea ormai meno numerosa rispetto a quella formata dai cinquantenni “a zero dosi”: 1,912 milioni, il 20,2% della fascia d’età 50-59 anni.

In entrambe le categorie il ritardo maggiore è della Sicilia. L'isola è anche la Regione che ha fatto registrare il maggior numero di casi giornalieri (881 il 16 agosto), oltre ad avere più ricoverati con sintomi Covid e in terapia intensiva. Una situazione che potrebbe portare a breve la Regione a tornare in zona gialla.

Over 60, sotto quota 2 milioni chi è a zero dosi

In base all’elaborazione di Lab24, la percentuale dei completamente vaccinati nella fascia d’età più anziana della popolazione (gli ultra 60enni) è arrivata all’86,6 per cento. Di conseguenza si assottiglia il gruppo di coloro che finora si sono tenuti lontano dalla profilassi anti-Covid: erano 2,6 milioni a inizio luglio, sono diventati circa due milioni alla fine del mese scorso e ora sono scesi a 1,814 milioni. Più della metà di chi non ha alcuna copertura vaccinale (1,028 milioni) è concentrato tra i 60enni.

Le Regioni: Puglia, Umbria e Lazio oltre quota 90%

Puglia (91%), Umbria (90,9%) e Lazio (90,1%) sono le tre Regioni in cui la quota degli anziani immunizzati è più alta e le uniche con tasso superiore al 90%. In fondo alla graduatoria la Sicilia (77,3%), unica insieme alla provincia di Bolzano (79,6%) sotto l’80%. Terzultima la Calabria: 80,6% di vaccinati.

VACCINI, PUGLIA PRIMA PER COPERTURA DEGLI OVER 60. IL RITARDO DELLA SICILIA

Nell'isola siciliana restano 246mila anziani che ancora non hanno ricevuto alcuna dose (17,7%). In Lombardia sono 237mila, ma la Regione guidata da Attilio Fontana ne ha vaccinati 2,627 milioni (89,6%) contro il milione della Sicilia. Seguita dalla Calabria, dove gli ultrasessantenni senza alcun vaccino sono il 16,1 per cento.